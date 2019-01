TP-Link kondigt Deco X10-meshrouter op basis van 802.11ax aan

De fabrikant van netwerkapparatuur TP-Link heeft verschillende producten op basis van 802.11ax, oftewel Wi-Fi 6 aangekondigd. Daaronder is de Deco X10-serie van meshrouters en de AX11000 voor gamers.

De Deco X10-serie bestaat uit driebandige routers die onderling een theoretische bandbreedte van 1,95Gbit/s hebben, al is de werkelijk te behalen snelheid afhankelijk van vele factoren, erkent de fabrikant. Volgens TP-Link is de combinatie van mesh en 802.11ax ideaal voor huishoudens die op elke plek in huis dekking willen voor een groot aantal apparaten. De Deco X10 komt pas in het derde kwartaal beschikbaar, voor een adviesprijs van 350 dollar voor een bundel van twee routers.

De Wi-Fi 6-standaard, 802.11ax, moet in de praktijk voor hogere snelheden zorgen, vooral bij gebruik door meerdere apparaten, door efficiŽnter van frequenties gebruik te maken van wifi-ac. De techniek ondersteunt ofdm, oftewel orthogonal frequency-division multiple access, mu-mimo voor zowel upstream als downstream en 1024-QAM-modulatie.

TP-Link kondigde ook de Archer AX11000 aan. Deze tri-bandrouter is voor gamers bedoeld en zou een theoretische bandbreedte van 10,76Gbit/s leveren, mede dankzij zijn acht antennes. Dit model verschijnt deze maand voor 450 dollar.

Iets lager in het productgamma staat de Archer AX6000, die 1,15Gbit/s op 2,4GHz en 4,8Gbit/s op 5GHz biedt . TP-Link noemt als potentiŽle gebruikers huishoudens die bijvoorbeeld 4k-streams willen kijken terwijl er online gegamed wordt. De prijs is 350 dollar en de AX6000 is per direct te koop. De instaprouters voor Wi-Fi 6 zijn de AX1800 en AX1500, met lagere snelheden. De AX1800 kost 130 dollar bij verschijning in het derde kwartaal. De prijs van de AX1500 is onbekend.