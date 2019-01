EnergySquare ontwikkelt strip en mat voor 'draadloos' laden van laptops

Het Franse bedrijf EnergySquare heeft een systeem aangekondigd waarmee gebruikers hun laptop 'draadloos' kunnen opladen op een laadmat. Ze moeten daarvoor een strip onder hun laptop plaatsten.

Aan het eind van de strip zit de connector die in de voedingsaansluiting van de laptop gestoken moet worden. Als de strip op de door EnergySquare ontwikkelde laadmat geplaatst wordt, laadt deze de accu in de laptop.

De Power by Contact-techniek van EnergySquare werkt niet op basis van inductie, zoals bijvoorbeeld de Qi-standaard, of magnetische resonantie, maar op basis van geleiding. Volgens de fabrikant bestaat de mat uit geleidende tegels en zijn er sensoren die detecteren wat er op de mat gelegd wordt. Alleen als er een apparaat met Power by Contact-ondersteuning aanwezig is, wordt de mat actief. Als er water op de mat gemorst wordt of er een metalen object op komt, zou de mat dit detecteren en geen stroom meer leveren.

Het voordeel zou zijn dat er verscheidene apparaten op een mat gelegd kunnen worden en er minder verlies optreedt dan bij inductie. Volgens Liliputing, die bij de stand van EnergySquare langsging, staat de laptop door de strip iets hoger op een oppervlak. Niet bekend is met hoeveel verschillende connectors het bedrijf de strip levert. EnergySquare richt zich op fabrikanten en een prijs is dan ook niet bekend.

In 2014 werd al een standaard voor draadloos laden van laptops op basis van magnetische resonantie aangekondigd, Rezence, maar deze is niet doorgebroken.