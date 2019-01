Final Fantasy X/X-2-remaster komt op 16 april naar Nintendo Switch en Xbox One

De Final Fantasy X- en X-2-remaster komt op 16 april uit voor de Xbox One en Nintendo Switch. In dezelfde maand, op 30 april, verschijnt Final Fantasy XII: The Zodiac Age voor beide consoles. De spellen hebben al een PlayStation 4- en Steam-versie.

Square Enix heeft via de officile Final Fantasy-website de verschijningsdata vermeld. Afgelopen september maakte de ontwikkelaar bekend in de loop van 2019 verschillende FF-spellen uit te willen brengen voor de Nintendo Switch en Xbox One.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster is het eerste spel uit de hoofdlijn waarvan een verschijningsdatum bekend is gemaakt. Wanneer de Final Fantasy VII- en Final Fantasy-IX-remaster precies gaan uitkomen, is nog niet bekend. Ook is nog onbekend hoeveel de spellen die in april verschijnen, gaan kosten.

De originele versie van Final Fantasy X kwam uit op 24 mei 2002 en het vervolg, X-2, in februari 2004 voor de PlayStation 2. Final Fantasy XII: The Zodiac Age is een hd-remaster van de International Zodiac Job System-versie van FFXII en verscheen in 2017 voor de PlayStation 4 en een jaar later voor Windows.