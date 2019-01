DJI-drones met speciale parachute mogen in VS over mensenmassa's vliegen

In de VS is een voor een DJI-drone ontworpen parachutesysteem goedgekeurd, waarmee deze drones bij uitzondering over mensenmassa's mogen vliegen. De parachute moet bij problemen uitklappen en voorkomen dat het apparaat een gevaar vormt voor mensen op de grond.

Het gaat om een parachutesysteem genaamd Nexus, dat is ontwikkeld door het bedrijf Indemnis. Volgens het bedrijf is de Nexus een 'ballistische parachutelanceerder' die automatisch wordt geactiveerd als de drone ineens abnormaal begint te kantelen of vallen. Op dat moment wordt de parachute binnen 30ms uitgeklapt, wat overeenkomt met een snelheid van 120 tot 145km/u. Dit uitklappen gebeurt via een koker die heel snel wordt opgeblazen. Deze koker moet voorkomen dat de lijnen van de parachute verstrikt raken in bijvoorbeeld de propellers van de drone.

Momenteel is het Nexus-systeem goedgekeurd voor de DJI Inspire 2-drone, maar eind dit jaar moet het ook beschikbaar zijn voor DJI-drones uit de Matrice 200- en 600-serie. Dit zijn professionele drones, die niet bedoeld zijn voor consumenten.

Het uit Alaska afkomstige bedrijf Indemnis heeft voor de goedkeuring van zijn parachutesysteem nogal wat functionaliteitstests moeten doorstaan. Het parachutesysteem is ontwikkeld in samenwerking met DJI en de FAA , de Amerikaanse luchtvaartoezichthouder.

In de VS kunnen professionele dronevliegers een vergunning krijgen om over mensenmassa's te vliegen, mits ze kunnen aantonen robuuste veiligheidsmaatregelen te hebben geļmplementeerd. Het parachutesysteem van Indemnis is een voorbeeld van zo'n maatregel.