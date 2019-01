Asus toont ROG Matrix-videokaart met ingebouwde aio-waterkoeler

Asus onthulde tijdens de CES een Nvidia GeForce RTX 2080 Ti-videokaart met een all-in-onewaterkoeler. De ROG Matrix-videokaart neemt inclusief pomp en radiator drie slots in beslag en is daarmee nog in relatief bescheiden behuizingen te plaatsen.

Volgens Asus doet de kaart in de Matrix-serie high-end producten zijn werk koeler en stiller dan met lucht gekoelde kaarten, zonder meer ruimte in te nemen. De fabrikant noemt de koeling Infinity Loop en heeft er een extra grote heatspreader voor ontworpen, die de gpu en het videogeheugen bedekt.

Daarnaast moest Asus de pomp verkleinen, zodat deze in de behuizing paste. Verder zijn drie ventilatoren aanwezig, die koele lucht aanvoeren en de vrm's koelen. De ventilatoren treden pas in werking als de gpu-temperatuur boven de 55 graden Celsius komt, om stille werking tijdens regulier gebruik te garanderen.

De koeling en binning stelt de gpu in staat om in OC-modus op een Boost-corekloksnelheid van 1815MHz te werken en bij de Gaming-modus op 1800MHz. Bij de reguliere RTX 2080 Ti is dat 1545MHz, dan wel 1635MHz bij de Founders Edition.

Later in het eerste kwartaal van 2019 moet de ROG Matrix RTX 2080 Ti op de markt komen, voor een nog onbekende prijs.