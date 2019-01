Lexar brengt eerste geheugenkaart met opslag van 1TB op de markt

Fabrikant Lexar heeft als eerste een geheugenkaartje uitgebracht met een opslag van 1TB. Het gaat om een Class 10-kaart met UHS-I voor gebruik in onder meer camera's, zo laat de fabrikant weten. Hij kost 500 dollar.

De geheugenkaart is vanaf nu te koop in de Verenigde Staten. Hij komt ook uit in Europa, maar wanneer en tegen welke prijs is nog onbekend. De Amerikaanse prijs is 500 dollar, zo maakt de fabrikant bekend. Het is een kaart in Lexars bestaande serie 633x-kaartjes, die tot nu toe tot 512GB gingen. Die 512GB-versie kost in de Benelux 300 euro. De specs komen overeen, behalve uiteraard de capaciteit. Zo kan de kaart gegevens wegschrijven met maximaal 70MB/s en lezen op 95MB/s.

De 633x is de eerste geheugenkaart met 1TB aan boord. Western Digital kondigde twee jaar geleden al een geheugenkaart aan met een capaciteit van 1TB, maar die kwam tot nu toe niet uit. Er zijn wel meer geheugenkaarten met 512GB verkrijgbaar.