Asus noemt RTX 2060 Ti voor laptops en introduceert nieuwe RoG-notebooks

Asus heeft net als veel andere fabrikanten CES aangegrepen om gamelaptops met Nvidia's nieuwe RTX-videokaarten aan te kondigen, in zijn Zephyrus- SCAR II en Hero II-series. In de specsheet noemt Asus ook een uitvoering met een nog niet aangekondigde RTX 2060 Ti.

De RTX 2060 Ti komt in de lijst met specificaties voor als mogelijke optie op Asus' nieuwe Hero II-laptop. De videokaart wordt zowel in de specificaties van de Belgische als de Nederlandse uitvoering van de Hero II genoemd. De naam van de videokaart wordt gevolgd door 'tbd', wat zou kunnen betekenen dat Asus nog overweegt om de gpu te gebruiken of zelf ook nog in afwachting is van de aankondiging door Nvidia.

Nvidia introduceerde tijdens CES mobiele versies van de RTX 2060, 2070 en 2080, maar kondigde geen 'Ti-versie' aan. Ook op de desktop wordt er momenteel geen RTX 2060 Ti-videokaart geleverd. De RTX 2060 Ti krijgt volgens de speclijst de beschikking over 6GB gddr6-geheugen. Verdere specificaties worden niet genoemd.

Van de gepresenteerde laptops is het topmodel de ROG G703GX, die voorzien kan worden van een Core i9-8950HK-processor en een RTX2080-gpu. De 17"-laptop heeft een scherm met verversingssnelheid van 144Hz en een gray-to-gray responstijd van 3ms. Nvidia Gsync wordt ook ondersteund en het is mogelijk om drie nvme-ssd's in raid 0-opstelling te gebruiken.

G703GX (links) en GX531

De dunne Zephyrus-laptops hebben ook een update gehad. De 15"-Zephyrus S GX531 wordt voorzien van een Core i7-8750H-procesosr en een RTX 2080 Max-Q-gpu. Het werkgeheugen bedraagt maximaal 24GB ddr4-2666 en het full hd-scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz en ook net als bij de G703 een responstijd van 3ms.

De ROG Strix SCAR II, een laptop die bedoeld is om shooters mee te spelen, krijgt ook RTX-videokaarten. Er zal een 17"-model, de GL704GV, beschikbaar komen, die een RTX 2070-gpu krijgt en een Core i7-8750H-processor. Er is maximaal 32GB werkgeheugen aanwezig en het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, 144Hz verversingsfrequentie en een responstijd van 3ms. Een 15"-model zal er ook komen, met dezelfde gpu, maar als processor optioneel een langzamere Core i5-8300H.

Asus Hero II (links) en SCAR II 17"

De GL504GV Hero II, tot slot, lijkt op de SCAR II, maar is bedoeld om moba-games op te spelen en heeft ook een minder snelle RTX 2060-videokaart, maar wel een 144Hz-scherm met 3ms responstijd. De Hero II onderscheidt zich door een ander uiterlijk, waarbij de Q-, W-, E- en R-toetsen benadrukt worden, in plaats van de W-, A-, S- en D-toetsen op de SCAR II. De modellen die Asus in Nederland uitbrengt krijgen onderstaande specificaties, welke prijzen daarbij horen is nog niet bekend.