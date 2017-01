Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 11:51, 28 reacties • Feedback

TP-Link heeft in het kader van de CES-beurs verschillende wifi-routers gepresenteerd. Zo komt de fabrikant met een nieuwe Deco-lijn van meshnetwerkrouters en introduceert het een mu-mimo wifi-router.

Zo komt TP-Link met de Deco M5-router, die in staat moet zijn een mesh-wifinetwerk te creëren. Hoeveel apparaten maximaal worden ondersteund, maakt het bedrijf niet bekend. De M5 is ook in staat om op zichzelf te functioneren. De router is er ook in een Powerline-variant genaamd M5 Plus, die naast wifimogelijkheden ook een verbinding tot stand kan brengen via het stroomnetwerk in huis.

Daarnaast komt de Chinese fabrikant met een nog een router en een ac2600-range extender. Bij de router gaat het om een ac2300-mu-mimo-model met ondersteuning voor wave 2, die volgens TP-Link met meerdere apparaten op verschillende banden kan communiceren. Bovendien kunnen gebruikers prioriteiten toekennen aan netwerkverkeer van bijvoorbeeld games of streams.

TP-Link is een van de vele fabrikanten die een router voor mesh-wifinetwerken aankondigt in het kader van de CES. Andere fabrikanten zijn onder andere Asus, Linksys en D-Link. TP-Link heeft geen nadere details over prijzen of beschikbaarheid van de aangekondigde producten bekendgemaakt.