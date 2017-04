Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 15:55, 38 reacties • Feedback

Google voegt iDeal als betalingsmethode toe aan de Play Store. Het gaat voorlopig om een publieke test met een beperkt aantal gebruikers. De betaaloptie werkt nog niet goed met alle banken. Brede beschikbaarheid volgt als dat wel het geval is.

Meerdere Nederlandse Play Store-gebruikers kunnen iDeal selecteren bij een betaling in de winkel van Google, zo blijkt uit informatie die Tweakers ontving. De banken die ze kunnen selecteren zijn ABN Amro, ASN, bunq, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, Triodos en Van Lanschot.

Officieel biedt Google de mogelijkheid nog niet aan. Bij de ondersteunde betaalmethoden staan nog steeds alleen creditcard, PayPal, carrier billing via T-Mobile en KPN en saldo via cadeaubonnen en promotiecodes. Google Nederland bevestigt echter de komst van iDeal-betalingen. "We zijn inderdaad aan het testen met iDeal in de Play Store. Dat doen we op de achtergrond: het werkt nog niet, of niet goed, met alle banken, vandaar dat lang niet alle gebruikers er momenteel iets van zien", meldt Rachid Finge, woordvoerder Google Nederland.

Wanneer alle gebruikers de betaalmogelijkheid kunnen gebruiken, is nog niet bekend. "Als het klaar is", aldus Finge. De App Store van Apple heeft nog geen ondersteuning voor iDeal en niet bekend is of die fabrikant daar aan werkt. Microsoft-gebruikers kunnen wel iDeal koppelen aan hun account, maar hiermee niet direct betalen in de Windows Store.

De komst van iDeal naar de Play Store kan voor een flinke impuls van de winkel zorgen: iDeal is met afstand de populairste methode waarmee Nederlanders online shoppen. Vorig jaar rekenden consumenten 57 procent van alle online aankopen af via de betaaldienst van de gezamenlijke banken. Van alle online aankopen verloopt 9 procent via mobiel.