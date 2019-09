Mozilla verlaagt energiegebruik Firefox 70 op macOS met factor drie

Een Mozilla-werknemer laat weten dat de nieuwste Firefox-Nightly voor macOS tot drie keer minder energie gebruikt dankzij de overstap naar een andere renderingtechniek. Sinds de introductie van Firefox Quantum is het energiegebruik van de browser altijd vrij hoog geweest.

In het topic op Bugzilla waar de kwestie sinds twee jaar besproken wordt, maken meerdere gebruikers melding van verbeteringen van de accuduur. Ze stellen dat ze Firefox weer als standaardbrowser kunnen gebruiken en dat ze zeer blij met en dankbaar voor de aanpassing zijn. Dat doen ze ook in de reacties op de tweet van de Mozilla-developer.

De winst is geboekt door het overstappen op Core Animation. Wie direct aan de slag wil, kan Firefox 70 downloaden, maar het gaat wel om een Nightly, oftwel een prealfa. Als onder about:config de instelling gfx.core-animation.enabled op true staat, dan is de functie ingeschakeld. De definitieve release van versie 70 is gepland voor het eind van oktober. Mozilla introduceerde de snellere Quantum-engine in 2017.