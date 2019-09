Nieuwe versie van Geekbench voegt ondersteuning voor Vulkan toe

De vijfde versie van de benchmarksoftware Geekbench is dinsdag uitgekomen. De update voegt testen toe die gebruikmaken van machinelearningrekenwerk en de Vulkan-api. Geekbench 5 is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en iOS. Een versie voor Android volgt later deze week.

Geekbench 5 introduceert onder andere cpu- en gpu-benchmarks met ondersteuning voor nieuwe technieken. Zo maken de nieuwe cpu-benchmarks gebruik van berekeningen voor machine learning, augmented reality en computational photography om cpu-prestaties te testen. Daarnaast is ondersteuning voor Vulkan toegevoegd aan de gpu-benchmark. Vulkan is een opensource-api die wordt gebruikt voor het aansturen van de gpu. Vulkanbenchmarks zijn enkel beschikbaar op Windows, Linux en Android.

Verder voegt Geekbench 5 mogelijkheden voor multi-threadedbenchmarks toe. Threads kunnen nu gezamenlijk aan één probleem werken, waar ze voorheen alleen zelfstandig aan verschillende taken konden werken. Ook zal Geekbench 5 tijdens de testen meer ram gebruiken om de invloed van geheugen op cpu-prestaties beter te meten.

Primate Labs, de ontwikkelaar van Geekbench, introduceert eveneens een dark mode voor macOS. Later dit jaar volgt een donkere modus voor gebruikers van iOS 13. Ook heeft Geekbench 5 enkel een 64bit-versie. Daarmee komt 32bit-ondersteuning te vervallen.