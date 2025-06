Benchmark Geekbench 6 komt uit

Ontwikkelaar Primate Labs heeft versie 6 uitgebracht van de veel gebruikte benchmark Geekbench. De benchmark is zwaarder dan de vorige versie en heeft nieuwe testen zoals het blurren van de achtergrond in video's en het verwijderen van objecten uit foto's.

De wijzigingen moeten in de pas lopen met hoe we onze computers en telefoons in de afgelopen jaren zijn gaan gebruiken, meldt Primate Labs. Ook leunt de zesde versie van Geekbench meer op neurale processen met objectherkenning in foto's als test. Daarnaast zijn de assets, zoals foto's, video's en kaarten, van hogere resolutie en daardoor zwaarder.

Daarnaast werkt de benchmark anders voor berekening van multicore-scores. In plaats van het apart testen van iedere processorkern is de test nu meer gericht op het samenwerken tussen de verschillende processorkernen. Vooral op desktops en in laptops moet dat verschil maken, waar in de afgelopen jaren processors met aparte kernen voor prestatiegerichte en op zuinigheid gerichte taken een opmars hebben gemaakt. Dergelijke big.LITTLE-architecturen zijn er bij smartphone-socs al jaren. Geekbench 6 is per direct beschikbaar voor Android, iOS, Windows, macOS, en Linux.