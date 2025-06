Europese Commissie zet referenties online waaraan Europese wallet moet voldoen

De Europese Commissie heeft meer informatie online gezet over waar de toekomstige Europese digitale wallet aan moet voldoen. In het Architecture and Reference Framework staat informatie over de standaarden die ontwikkelaars voor dat digitale identiteitsbewijs moeten volgen.

De Europese Commissie heeft de eerste informatie over de wallet op GitHub gezet. Voorlopig is er nog geen code te vinden in die repository, maar naast de readme is er ook al belangrijke informatie over de structuur en standaarden online gezet. Dat noemt de EC het Architecture and Reference Framework of ARF. In dat document zet de Commissie specificaties, standaarden, beschrijvingen en practices onder elkaar waar Europese ambtenaren en bedrijven aan kunnen refereren bij de bouw van een digitale wallet. Er worden verschillende bedrijven uitgekozen om een eerste pilot te bouwen van het Europese identiteitsbewijs, die de ARF-voorwaarden moeten volgen.

Europa werkt aan een eigen online identiteitsbewijs, de European Unique Identifier. Daarmee kunnen Europeanen zich bij verschillende overheden identificeren op een digitale manier. Nederland werkt aan een eigen implementatie daarvan. De Europese Commissie wil dat lidstaten zelf met zo'n wallet aan de slag gaan, maar inmiddels zijn er al meerdere internationale samenwerkingsverbanden zoals het EUDI Wallet Consortium en de Digital Credentials 4 Europe Consortium. Daar doet in Nederland onder andere het SIDN aan mee. De Europese Commissie zei eerder al een dergelijke app in de openheid te willen bouwen, maar het is niet duidelijk of er in de ARF-repo uiteindelijk ook werkende code moet komen te staan.