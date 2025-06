Poolse fabrikant brengt DDR5-geheugensticks van 16GB met 5200MT/s-snelheid uit

Het Poolse bedrijf Goodram heeft twee nieuwe DDR5-ramsticks uitgebracht. Het gaat om een DIMM-Dram-stick met een singlechannelcapaciteit van 16GB en frequenties van 4800MT/s of 5200MT/s.

Goodram is een Pools bedrijf en daarmee een van de weinige fabrikanten die geheugensticks in Europa produceert. Het bedrijf heeft de Essential U-DIMM uitgebracht. Dat is een ramreepje met 16GB aan geheugen. Goodram verkoopt de reepjes individueel of als paar voor een dualchannelconfiguratie van 32GB.

Het bedrijf levert twee versies van de sticks. Die hebben beide een U-DIMM-formfactor en een spanning van 1,1V. Het verschil zit in de snelheden en de latency's. De goedkoopste stick heeft een snelheid van 4800MT/s en een timing van CL40, de duurdere variant heeft een snelheid van 5200MT/s en een timing van CL42. Daarmee komt de true latency voor de sticks uit op 16,7 en 16,1ns.

De sticks zijn inmiddels bij distributeurs te vinden. In Nederland staat alleen de 4800MT/s-variant bij enkel MaxICT in de webshop. Die kost daar 108,03 euro. Opvallend is dat daar ook een 4800MT/s-stick met een SO-DIMM-formfactor staat, al is die niet op de website van Goodram te vinden. Die stick kost 141,70 euro.