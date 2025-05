G.Skill komt met 24GB-DDR5-sticks op 8200MT/s en 48GB op 6800MT/s

G.Skill komt met nieuwe DDR5-geheugenkits met een snelheid van maximaal 8200MT/s en een capaciteit van 24GB en 48GB per stick, dus in totaal 48GB en 96GB. Deze kits hebben een Intel XMP 3.0-profiel aan boord voor makkelijker overclocken.

De 48GB-kit, bestaande uit tweemaal een 24GB-stick, behaalt de maximale snelheid van 8200 megatransfers per seconde met cl-latency's van 40-52-52. Dat meldt G.Skill in een persbericht. De 96GB-kit met tweemaal een 48GB-stick haalt snelheden tot de 6800MT/s met cl-latency's van 34-46-46.

Het lijkt voor het eerst dat een werkgeheugenkit met een snelheid van 8200MT/s op de markt komt; in de Pricewatch is het maximale vindbare 8000MT/s, in een 16GB-stick. Maar ook de 48GB-stick met een snelheid van 6800MT/s is ruim over het bestaande maximum voor die capaciteit van 5600MT/s uit de Pricewatch.

Het Taiwanese G.Skill heeft het geheugen getest op een platform bestaande uit een ASUS ROG Maximus Z790 Apex-moederbord met een Intel Core i9-13900K-cpu. Naar verluidt werkt AMD aan Agesa-versie 1.0.0.7, dat ondersteuning voor 24GB- en 48GB-modules moet toevoegen. G.Skill spreekt in zijn bekendmaking nog niet over een releasedatum of prijzen. Vermoedelijk komen beide kits in een rgb- en non-rgb-variant beschikbaar.