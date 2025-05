Geheugen voor een habbekrats

De prijzen van geheugen zitten al maandenlang in een vrije val. Zoals collega Tomas al erkende in de Tweakers Podcast, naderen 32GB-sets geheugen de vijftig euro en dalen ook ssd's hard in prijs. Grote geheugenfabrikanten als Micron en Samsung luidden de afgelopen maanden zelfs de alarmbellen en besloten hun productie terug te schroeven om verdere prijsdalingen te remmen.

Toen Tweakers in september een artikel publiceerde over DDR5-prijzen en hoe die zich verhielden in vergelijking met DDR4, was die daling al ingezet. In de tussentijd zijn de geheugenprijzen echter een stuk verder gedaald, en naderen de prijzen van zowel DDR4- als DDR5-geheugen vermoedelijk hun dieptepunt.

In dit artikel gebruiken we gegevens uit de Tweakers Pricewatch om de huidige balans van de geheugenmarkt op te maken. We bekijken hoe de DDR4- en DDR5-prijzen zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld en voor welke bedragen direct leverbare DDR4- en DDR5-sets tegenwoordig verkocht worden. Ook gaan we in op de voorraden van DDR5-geheugen, wat bij de introductie van dat geheugentype een probleem vormde.

Pricewatch-data Dit artikel is gebaseerd op verzamelde gegevens uit de Tweakers Pricewatch. Op basis van deze data is onder andere uitgerekend hoe de prijs per GB van DDR4 en DDR5 zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook zijn de laagste prijzen van leverbare sets per geheugencategorie uitgezocht en bekijken we hoeveel DDR5-sets in totaal leverbaar zijn. Om het prijsverloop van DDR4 en DDR5 aan te tonen, is de gemiddelde prijs per GB sinds januari 2022 genomen. De selectie is beperkt tot het prijsverloop van DDR5-4800 en DDR4-3200. Voor het berekenen van de geheugenprijzen die in april 2023 spelen, zijn de vijftien populairste geheugensets per type en snelheid gebruikt om een gemiddelde prijs per GB te berekenen. In het geval van de laagst geprijsde geheugensets, is bij iedere categorie altijd gekozen voor de laagste prijs van een geheugenset met een levertijd van één dag die in de Pricewatch te vinden was. Verdere verduidelijkingen staan onder de individuele grafieken.

Prijsverschil tussen DDR4 en DDR5 wordt kleiner

Vlak na de introductie van DDR5 lag de prijs van zo'n geheugenkit gemiddeld ruim twee keer hoger dan die van vergelijkbare DDR4-sets. Dat speelde alleen als ze überhaupt al op voorraad waren, want voorraad was in die tijd ook dramatisch. Inmiddels is dat niet langer het geval. Hoewel DDR5 nog altijd duurder is dan DDR4, is het prijsverschil tussen die twee geheugensoorten zeker sinds eind vorig jaar lager dan ooit.

Op 1 april was de gemiddelde prijs per gigabyte van een DDR5-4800-geheugenset 3,67 euro, waar dat bij DDR4-3200 precies een euro lager lag. Daarmee ligt de DDR5-prijs nog altijd 37,5 procent hoger dan DDR4. Er wordt dus nog altijd een meerprijs gerekend voor DDR5, hoewel dat inmiddels een stuk minder is dan voorheen. Een jaar geleden, op 1 april 2022, lag dat prijsverschil nog op 93 procent. Op 1 januari vorig jaar was DDR5-4800 gemiddeld genomen zelfs 159 procent duurder dan een DDR4-3200-set.

Wel is te zien dat de daling iets aan het afvlakken is. De hardste daling vond bij DDR5 logischerwijs vlak na introductie plaats, toen de prijs per gigabyte meer dan 10 euro was. Rond september was die prijs ongeveer gehalveerd en sinds oktober en november 2022 zijn de prijzen verder gedaald. In die periode kwamen AMD's Ryzen 7000-processors beschikbaar, en daarmee het eerste consumentenplatform dat geen DDR4-ondersteuning bood.

Ook die daling is inmiddels wat afgeremd. In de vier maanden na de Ryzen 7000-release, van oktober 2022 en januari 2023, daalden de prijzen per gigabyte met 1,28 euro. Dat komt neer op een daling van ongeveer 23,57 procent. Van januari tot en met april daalden de prijzen nog ongeveer 11,5 procent.

Bij DDR4 remt de prijsdaling al wat langer af. Dat geheugentype is immers al sinds 2014 op de markt en heeft in de afgelopen jaren dus al de nodige prijsschommelingen meegemaakt. Op 1 januari 2022 kostte een DDR4-3200-set gemiddeld genomen 4,11 euro per gigabyte. Dat is inmiddels teruggelopen naar 2,67 euro, goed voor een daling van 35 procent in de afgelopen zestien maanden.

Prijsverschillen per snelheid

Datzelfde is terug te zien in de gemiddelde en minimale prijs per gigabyte, voor verschillende snelheden bij zowel DDR4- als DDR5-geheugen. Op ons vorige meetmoment, in september vorig jaar, betaalde je zelfs voor de traagste DDR5-kits ruim 5 euro per gigabyte, waar die prijzen bij DDR4 rond de 2,80 euro lagen. Ook de laagst genoteerde prijzen per gigabyte lagen bij DDR5 ruim twee keer hoger dan bij DDR4.

Inmiddels is daar verandering in gekomen. De prijzen van DDR5 zijn sinds september aanzienlijk gedaald. Dat geldt voor de instapsets met snelheden van 4800, 5200 of 5600 megatransfers per seconde, maar zeker ook voor de snellere kits. De prijs van DDR5-6600 is in het afgelopen halfjaar ruim gehalveerd, van gemiddeld 15,12 euro naar 6,09 euro per gigabyte. Datzelfde geldt eigenlijk voor alle geheugensets met snelheden van 6000MT/s. Alleen de snelste DDR5-sets, waar we verderop in dit artikel op ingaan, zijn naar verhouding nog altijd vrij duur.

Ook de prijzen van DDR4 hebben de afgelopen maanden niet stilgestaan. De prijsvermindering is minder sterk dan bij DDR5, maar de DDR4-prijzen waren in september vorig jaar al relatief laag en zijn sindsdien nog verder gedaald. In veel gevallen kun je een redelijke DDR4-set voor onder de 3 euro per gigabyte vinden. Alleen de snellere sets, met snelheden van 4000MT/s of hoger, zijn nog altijd relatief duur. DDR4-4800 is gemiddeld zelfs in prijs gestegen sinds september, vermoedelijk omdat dat segment begint uit te drogen en gebruikers die sneller geheugen willen, inmiddels overstappen op DDR5. Bij alle andere genoteerde snelheden is wel een daling te zien.

Zelfs het traagste DDR5 blijft duurder dan DDR4, maar het verschil krimpt

De prijsdaling is ook goed te zien in de prijzen voor daadwerkelijke geheugensets. Een 32GB-setje DDR5-geheugen kostte begin vorig jaar gemiddeld zo'n 364 euro, maar is nu al verkrijgbaar vanaf ongeveer 100 euro. Ook de DDR5-sets die hogere snelheden halen, zijn inmiddels wat in prijs afgenomen. Vorig jaar werd daar een flinke meerprijs voor gerekend. Logischerwijs is dat nog steeds zo, maar nu is een DDR5-6000-set van 32GB te vinden voor ongeveer 15 euro meer dan een DDR5-4800-set. In september bedroeg die meerprijs nog bijna 80 euro.

Even zo opvallend zijn de prijzen van DDR4. Op de lagere snelheden is het inmiddels mogelijk om een 32GB-set te kopen voor minder dan 60 euro. Ook hogere snelheden, van rond de 3600MT/s, zijn sets voor minder dan 75 euro te vinden. Vergelijk dat met september vorig jaar, toen een vergelijkbare set nog bijna 100 euro kostte. 16GB-setjes met lagere snelheden zijn verkrijgbaar voor rond de 35 euro, waar die in september nog meer dan 50 euro kostten.

Voorraadupdate DDR5

DDR4 is al jaren gemeengoed en dus vrijwel altijd goed leverbaar. DDR5 is echter relatief nieuw en de voorraden waren daarom niet al te lang geleden minder goed gevuld. Zoals we eerder in dit artikel al aanhaalden, was DDR5-geheugen in zijn begindagen zéér beperkt voorradig en werden beschikbare geheugensets verkocht tegen woekerprijzen. Dat gold zeker bij geheugenkits die hogere snelheden halen.

In september, toen we de voorraden voor het laatst peilden, was de situatie al beter met een totale voorraad van 162 sets. Zeker 32GB-kits op lagere snelheden waren toen al goed op voorraad. In totaal waren er in september 162 DDR5-sets direct leverbaar, waarvan ruim de helft 32GB-sets betroffen. Daarmee leek 32GB al de sweetspot te worden voor deze generatie.

Die voorraadverbeteringen zijn sindsdien doorgezet en anno 2023 is de DDR5-voorraad in de meeste gevallen geen issue meer. In totaal stonden er op het rekenmoment zeker 348 leverbare DDR5-sets van 16, 32 of 64GB in de Pricewatch. 32GB-varianten waren weer goed leverbaar met 186 verschillende sets op voorraad, meer dan er vorig jaar september in totaal DDR5-sets direct leverbaar waren. De beschikbaarheid van niet-32GB-sets zijn ook verbeterd. De voorraad van 64GB-kits is sinds september ruim verdriedubbeld en ook 8GB- en 16GB-varianten zijn een stuk beter op voorraad. Alleen de snellere sets zijn nog steeds minder goed leverbaar, hoewel ook die situatie inmiddels iets beter is.

Aantal uit voorraad leverbare DDR5-geheugensets in de Pricewatch (april 2023) Geheugentype Aantal modellen op voorraad Verdeling per capaciteit Percentage van totaal DDR5-6600 5 8GB: -

16GB: -

32GB: 2x

64GB: 3x 1,44% DDR5-6400 19 8GB: -

16GB: 2x

32GB: 12x

64GB: 5x 5,46% DDR5-6200 11 8GB: -

16GB: -

32GB: 7x

64GB: 4x 3,16% DDR5-6000 82 8GB: 4x

16GB: 13x

32GB: 50x

64GB: 15x 23,56% DDR5-5600 100 8GB: 5x

16GB: 11x

32GB: 58x

64GB: 26x 28,74% DDR5-5200 68 8GB: 5x

16GB: 15x

32GB: 34x

64GB: 14x 19,54% DDR5-4800 63 8GB: 7x

16GB: 25x

32GB: 23x

64GB: 8x 18,10% Totaal 348 8GB: 21x

16GB: 66x

32GB: 186x

64GB: 75x 100%

Snel geheugen: lage voorraad, hoge prijzen

De snelste DDR5-sets, met snelheden van 6800MT/s of hoger, zijn nog altijd slecht verkrijgbaar. In totaal staan er bij die snelheden twintig sets van 16, 32 en 64GB beschikbaar. In de meeste gevallen betreffen dat weer 32GB-sets. Van 64GB-varianten zijn zelfs helemaal geen kits op voorraad.

Ook in die gevallen wordt bovendien een flinke meerprijs gerekend ten opzichte van de minder snelle sets. Een 32GB-setje DDR5-7800-geheugen kost 289 euro, terwijl een set die 4800MT/s haalt minder dan 100 euro kost en een DDR5-6000-setje ook al verkrijgbaar is vanaf 115 euro. Ook DDR5-6800-, DDR5-7000- en DDR5-7200-setjes zijn relatief duur, hoewel de meerprijs wel wat lager ligt.

Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 6800MT/s en hoger o.b.v. Pricewatch-data (april 2023) Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad DDR5-6800 16GB: 103,00 euro

32GB: 196,90 euro

64GB: - 16GB: 6,44 euro

32GB: 6,15 euro

64GB: - 16GB: 2x

32GB: 6x

64GB: - DDR5-7000 16GB: -

32GB: 218,90 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 6,84 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 2x

64GB: - DDR5-7200 16GB: 118,90 euro

32GB: 181,90 euro

64GB: - 16GB: 7,43 euro

32GB: 5,68 euro

64GB: - 16GB: 2x

32GB: 6x

64GB: - DDR5-7600 16GB: -

32GB: 289,00 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 9,03 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 2x

64GB: - DDR5-8000 16GB: -

32GB: -

64GB: - 16GB: -

32GB: -

64GB: - 16GB: -

32GB: -

64GB: -

48GB- en 96GB-kits

Onlangs introduceerden verschillende fabrikanten nieuwe DDR5-sets met 24GB- en 48GB-modules. Die zouden daarmee relatief ongebruikelijke geheugensets van 24, 48, 96 of 192GB mogelijk maken. Grote geheugenmakers als Corsair, G.Skill en Micron kwamen allemaal met een breed scala aan dergelijke sets.

Deze geheugenvarianten zijn echter nog niet goed verkrijgbaar. Setjes van 24GB of 192GB staan niet op vooraad in de Pricewatch. Ook van 48GB- en 96GB-varianten is de voorraad relatief beperkt. In totaal zijn er tien sets verkrijgbaar in een beperkt aantal verschillende snelheden van 5200, 5600 en 7200MT/s. Van de overige snelheden waren op het meetmoment geen setjes op voorraad.

De setjes die wel op voorraad zijn, voldoen wat de prijs betreft wel aan de verwachting. De minimale prijs per gigabyte komt per snelheid overeen met die van DDR5-sets met dezelfde snelheden, maar traditionelere capaciteiten van 16, 32 of 64GB. De genoteerde prijzen per gigabyte liggen voor de verschillende setjes wel hoger dan de minimale prijzen die eerder in dit artikel werden genoemd, maar lager dan de gemiddeldes. De gemiddelde en minimale prijzen per GB van een traditionele DDR5-5200-set lagen respectievelijk bijvoorbeeld op 3,65 en 3,12 euro.

Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 48 en 96GB o.b.v. Pricewatch-data (april 2023) Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad DDR5-5200 48GB: 169,00 euro

96GB: 361,00 euro 48GB: 3,52 euro

96GB: 3,76 euro 48GB: 2x

96GB: 2x DDR5-5600 48GB: 182,00 euro

96GB: 374,00 euro 48GB: 3,79 euro

96GB: 3,90 euro 48GB: 2x

96GB: 2x DDR5-7200 48GB: 237,00 euro

96GB: - 48GB: 4,94 euro

96GB: - 48GB: 2x

96GB: -

Conclusie

Het is als consument goed te zien dat er momenteel een overcapaciteit aan geheugenchips is. DDR4-prijzen zijn lager dan ze in tijden zijn geweest en ook DDR5-sets hebben inmiddels het punt bereikt waarop gebruikers een basisset kunnen aanschaffen voor een redelijk bedrag.

Dat komt niet als een verrassing. Grote geheugenfabrikanten als Micron en SK Hynix verlaagden vorig jaar hun omzetverwachtingen al en waarschuwden dat de vraag naar geheugen daalt, zeker onder consumenten. Volgens bronnen van DigiTimes verwachtten geheugenfabrikanten dat de geheugenprijzen begin 2023 hun dieptepunt zouden bereiken en dat de prijskloof tussen DDR4 en DDR5 in diezelfde periode een stuk nauwer zou worden. Die verwachting lijkt zich te voltrekken.

Het blijft de vraag hoe de geheugenprijzen zich de komende maanden zullen ontwikkelen. Zoals eerder genoemd hebben meerdere geheugenfabrikanten inmiddels hun productie van geheugenchips teruggeschroefd. Dat zal verdere prijsdalingen waarschijnlijk remmen, hoewel het moeilijk te voorspellen is wanneer die omslag precies zal plaatsvinden. Toch lijkt dit een goed moment om geheugen aan te schaffen, zeker in het geval van DDR4.

Bannerfoto: Remitski / Getty Images