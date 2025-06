Ook geheugen is nu lekker goedkoop

De prijzen van flashgeheugen zitten al enige tijd in een vrije val. Dat geldt voor ssd's, zo concludeerden we onlangs al, maar ook voor werkgeheugen. De prijzen van DDR4- en DDR5-geheugen kelderen al maanden op rij. In dit artikel gebruiken we gegevens uit de Tweakers Pricewatch om de huidige balans van de geheugenmarkt op te maken. We bekijken hoe de DDR4- en DDR5-prijzen zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld en voor welke bedragen direct leverbare DDR4- en DDR5-sets tegenwoordig over de toonbank gaan. Ook gaan we in op de huidige voorraden DDR5-geheugen.

Over dit artikel Dit achtergrondartikel is gebaseerd op data uit de Tweakers Pricewatch. Op basis van deze data is onder andere uitgerekend hoe de prijs per gigabyte van DDR4 en DDR5 zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook zijn de laagste prijzen van leverbare sets per geheugencategorie uitgezocht en bekijken we hoeveel DDR5-sets in totaal leverbaar zijn. Om het prijsverloop van DDR4 en DDR5 aan te tonen, is de gemiddelde prijs per gigabyte sinds januari 2022 genomen. De selectie is beperkt tot het prijsverloop van DDR5-4800 en DDR4-3200. Voor het berekenen van de geheugenprijzen die in april 2023 spelen, zijn de vijftien populairste geheugensets per type en snelheid gebruikt om een gemiddelde prijs per gigabyte te berekenen. In het geval van de laagst geprijsde geheugensets, is bij iedere categorie altijd gekozen voor de laagste prijs van een geheugenset met een levertijd van één dag die in de Pricewatch te vinden was. Verdere verduidelijkingen staan onder de individuele grafieken.

DDR5 is nog altijd (iets) duurder dan DDR4

DDR5 had een moeizame start bij release, zoals normaal is bij nieuwe standaarden. Begin vorig jaar was DDR5-geheugen ruim 2,5 keer zo duur als DDR4. Bovendien was DDR5 bijzonder slecht verkrijgbaar. De sets die wel snel leverbaar waren, werden nagenoeg exclusief verkocht tegen enorme woekerprijzen.

In de afgelopen maanden is dat prijsverschil tussen DDR4 en DDR5 enorm afgenomen, hoewel de bodem bereikt lijkt te zijn. De vorige keer dat we de balans opmaakten, in april, was DDR5-4800-geheugen ongeveer 35 procent duurder dan DDR4-3200. In de maand daarop daalde dat verschil naar 28 procent.

Inmiddels zijn de DDR5-prijzen echter redelijk gestagneerd. DDR5-geheugen is sinds mei namelijk amper in prijs veranderd. De gemiddelde DDR5-4800-prijs was in augustus, uitgaande van Pricewatch-data, met 3,15 euro per gigabyte wel historisch laag. Een maand eerder lag die prijs gemiddeld een cent hoger.

Opvallend genoeg is de gemiddelde prijs per gigabyte voor DDR4 begin deze maand nog wél iets verder gedaald. Momenteel kost een gigabyte DDR4 gemiddeld zo'n 2,24 euro, waar dat in juli nog 2,47 euro was. Dat is goed voor een daling van ongeveer 9 procent. In diezelfde periode daalde de gemiddelde prijs van DDR5-4800 met 0,3 procent.

Vooral sneller DDR5-geheugen wordt steeds goedkoper; DDR4-prijzen dalen licht

Ditzelfde zien we terug in de prijzen van DDR4- en DDR5-geheugen op verschillende snelheden. Hoewel de prijzen wel degelijk zijn gedaald sinds augustus, is die daling minder extreem dan voorheen. Zeker bij lager geklokte DDR5-sets, van 4800 tot 5600 megatransfers per seconde, is de prijsdaling in de afgelopen vier maanden relatief klein.

Hogere geklokte DDR5-sets zijn wel relatief veel in prijs gedaald. Dat geldt met name voor DDR5-6400- en DDR5-6600-kits. Dit is het geval voor zowel de gemiddelde als de laagst genoteerde prijzen per gigabyte. De prijs van een DDR5-6600-set daalde sinds april met gemiddeld 27,8 procent. De laagst genoteerde prijs per gigabyte daalde met ongeveer 23,5 procent in diezelfde periode. Ter illustratie, de gemiddelde prijzen van langzamere DDR5-sets, van 4800 en 5200MT/s, daalden respectievelijk met 10,9 en 9,3 procent. De minimale prijzen van DDR5-4800 stegen zelfs met 7,1 procent.

DDR5-6200-geheugen is een uitschieter. Deze geheugensnelheid kent een relatief hoge meerprijs van 21 procent ten opzichte van DDR5-6000. Gemiddeld genomen is DDR5-6200-geheugen zelfs duurder dan DDR5-geheugen van 6400MT/s. Dat is echter niet te zien in de minimale prijzen per gigabyte, waar DDR5-6200-geheugen dan weer iets goedkoper is dan DDR5-6000 en DDR5-6400. Dat verschil zit hem in enkele uitschieters. In onze dataset heeft DDR5-6200 gemiddeld meer geheugenkits die meer dan 4 euro per gigabyte kosten. Bij 6000 en 6400 zijn meer sets te koop die minder dan 4 euro per gigabyte kosten, hoewel de laagst genoteerde prijs per gigabyte juist hoger ligt.

Ook DDR4-sets zijn de afgelopen maanden wat goedkoper geworden, hoewel het prijsverschil relatief klein is ten opzichte van april. Een grote uitzondering daarop is DDR4-4800-geheugen, dat sinds vorig jaar ruim drie keer in prijs is gedaald. Ten opzichte van april 2023 is die daling zelfs nog groter.

Dat wil echter niet zeggen dat DDR4-4800, dat voorheen vooral een buitenproportioneel hoge meerprijs had, nu daadwerkelijk een goede koop is. Dit geheugen is nog altijd aanzienlijk duurder dan alle andere DDR4-kits. De gemiddelde en laagste DDR4-4800-prijzen liggen zelfs hoger dan die van DDR5-6600. Wat DDR4 betreft is 3600MT/s de spreekwoordelijke sweetspot. Bij DDR4-4000 gaan de prijzen gemiddeld met ruim 84 procent omhoog en bij DDR4-4400 zelfs met 148 procent.

Meerprijs snel DDR5-geheugen neemt iets af, maar is nog altijd aanzienlijk

De hierboven genoteerde prijsdalingen zijn terug te zien in de laagst genoteerde prijzen voor daadwerkelijke geheugensets. In april kostte een 32GB-setje DDR5-geheugen iets minder dan 100 euro, waar dat begin 2022 nog ruim 364 euro was. Inmiddels zijn dergelijke sets direct verkrijgbaar voor iets meer dan 80 euro, met een levertijd van een werkdag.

Zoals we eerder al concludeerden, is het verschil nog groter bij hoger geklokte DDR5-sets. In april waren DDR5-6600-sets van 32GB leverbaar vanaf 189,90 euro. Dat is inmiddels met ruim 36 procent afgenomen naar 120,90 euro. DDR5-sets van 6800MT/s en sneller maakten soortgelijke dalingen door. De minimale prijs van een 32GB-set DDR5-7800-geheugen daalde sinds april bijvoorbeeld met 37 procent.

Ook DDR4-geheugen is in prijs gedaald. 16GB DDR4-3200-geheugen is nu verkrijgbaar voor een kleine drie tientjes. Dat was een paar maanden geleden nog 36 euro. Het is daarnaast inmiddels mogelijk om een 32GB-kit te kopen voor minder dan 50 euro, een tientje minder dan in april. 32GB DDR4-3600-geheugen kost inmiddels nog geen zes tientjes, waar dat in april beschikbaar was vanaf 72,90 euro.

Voorraad en aanbod DDR5-geheugen blijven toenemen

Ook het aanbod van DDR5-geheugen neemt alsmaar toe. Bij release was DDR5 bijna niet leverbaar, maar inmiddels is dat een compleet ander verhaal. In april waren de voorraden DDR5-sets al een stuk verbeterd ten opzichte van vorig jaar en die toename is de afgelopen maanden doorgezet.

Inmiddels staan in de Pricewatch 503 DDR5-sets met een levertijd van een dag, waarvan 476 stuks met een capaciteit van 8, 16, 32 of 64GB. In april waren dat nog 348 sets. Het gros daarvan betreft nog altijd 32GB-sets, verreweg de populairste capaciteit met 186 leverbare DDR5-sets. Dat wordt gevolgd door 64GB-setes met 121 stuks en 16GB-kits, waarvan er 91 direct leverbaar zijn. Alleen 8GB-kits blijven weinig leverbaar, met slechts 23 direct leverbare setjes in de Pricewatch.

De beschikbaarheid van DDR5 is inmiddels dus geen probleemfactor meer; van verschillende sets zijn er ruim voldoende beschikbaar, veelal tegen redelijke tarieven. Het aanbod valt nog steeds in het niet ten opzichte van DDR4, waarvan 1395 sets direct leverbaar zijn. DDR4 is echter sinds 2015 gemeengoed, waar DDR5 ongeveer twee jaar geleden zijn debuut maakte op de consumentenmarkt.

Aantal uit voorraad leverbare DDR5-geheugensets in de Pricewatch (augustus 2023) Geheugentype Aantal modellen op voorraad Verdeling per capaciteit Percentage van totaal DDR5-6600 9 8GB: -

16GB: -

32GB: 3x

64GB: 6x 1,8% DDR5-6400 37 8GB: -

16GB: 4x

32GB: 19x

64GB: 8x

Overig: 6x 7,4% DDR5-6200 13 8GB: -

16GB: -

32GB: 8x

64GB: 5x

Overig: - 2,6% DDR5-6000 140 8GB: 3x

16GB: 21x

32GB: 77x

64GB: 35x

Overig: 4x 27,8% DDR5-5600 135 8GB: 6x

16GB: 18x

32GB: 67x

64GB: 33x

Overig: 11x 26,8% DDR5-5200 94 8GB: 4x

16GB: 19x

32GB: 42x

64GB: 23x

Overig: 6x 18,7% DDR5-4800 75 8GB: 10x

16GB: 29x

32GB: 25x

64GB: 11x

Overig: - 14,9% Totaal 503 8GB: 23x

16GB: 91x

32GB: 241x

64GB: 121x

Overig: 27x 100%

Snel geheugen is goedkoper geworden, maar de voorraden blijven gering

Zoals we eerder al aangaven in dit artikel, is snel DDR5-geheugen de afgelopen maanden relatief veel gedaald in prijs. Dat wil echter niet zeggen dat snel geheugen nu een budgetbewuste keuze is. DDR5-sets van 6800MT/s en sneller worden namelijk nog altijd verkocht voor een flinke meerprijs.

Dat verschil is in de afgelopen periode wel duidelijk kleiner geworden. In april was een DDR5-6800-set ongeveer 98 procent duurder dan een DDR5-4800-set. Nu, in augustus, is het verschil teruggelopen naar ongeveer 63 procent. Een set van DDR5-7600-geheugen was vier maanden geleden 190 procent duurder en nu is dat verschil nog 114 procent.

De voorraden snelle DDR5-sets blijven gering, ook nu de prijzen wat zijn gedaald. In totaal zijn er slechts 35 sets van 6800 megatransfers per seconde of sneller leverbaar; flink minder dan de 503 leverbare sets met minder hoge snelheden. De leverbaarheid van snel geheugen is wel iets toegenomen; in april waren er 20 sets met een levertijd van 24 uur. In april waren er bovendien geen 64GB-sets van 6800MT/s of sneller leverbaar. Nu wel, hoewel dat slechts twee DDR5-6800-kits betreft.

Bij deze snellere geheugensets blijven sets van 32GB eveneens het populairst. Ook in deze categorie is die capaciteit oververtegenwoordigd; van alle leverbare sets van 6800MT/s of hoger, betreft ruim 74 procent een 32GB-kit. 16GB is goed voor 20 procent en 64GB-sets zijn goed voor de overige 6 procent van de direct leverbare voorraad.

Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 6800MT/s en hoger o.b.v. Pricewatch-data (augustus 2023) Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad DDR5-6800 16GB: 94,90 euro

32GB: 133,74 euro

64GB: 264,18 euro 16GB: 5,93 euro

32GB: 4,18 euro

64GB: 4,13 euro 16GB: 3x

32GB: 8x

64GB: 2x DDR5-7000 16GB: -

32GB: 152,76 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 4,77 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 2x

64GB: - DDR5-7200 16GB: 109,90 euro

32GB: 137,53 euro

64GB: - 16GB: 6,87 euro

32GB: 4,30 euro

64GB: - 16GB: 4x

32GB: 11x

64GB: - DDR5-7600 16GB: -

32GB: 175,45 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 5,48 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 2x

64GB: - DDR5-7800 16GB: -

32GB: 205,81

64GB: - 16GB: -

32GB: 6,43 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 2x

64GB: - DDR5-8000 16GB: -

32GB: 298,00

64GB: - 16GB: -

32GB: 9,31 euro

64GB: - 16GB: -

32GB: 1x

64GB: - Totaal - - 16GB: 7x

32GB: 26x

64GB: 2x

Conclusie

De huidige geheugenmarkt is goed nieuws voor de consument. DDR4 en zeker DDR5 wordt momenteel tegen bijna historisch lage prijzen aangeboden en daar kunnen particulieren van profiteren bij het upgraden van hun systeem.

De prijzen lijken, zeker voor DDR5, inmiddels echter te zijn gestagneerd. Geheugenfabrikanten hebben in de afgelopen maanden hun flashproductie teruggeschroefd om verdere prijsdalingen te voorkomen. Dat zal de komende periode zijn effect hebben. Analistenbureau Trendforce claimde begin juli al dat de prijsdalingen van DDR5 dit kwartaal nagenoeg tot stilstand zullen komen. Die voorspelling lijkt zich aardig te voltrekken.

Verdere prijsdalingen in de komende weken en maanden zijn natuurlijk niet uitgesloten, maar de bodem lijkt inmiddels in zicht, als die niet al is bereikt. Als je meer geheugen nodig hebt voor je pc, dan is dit dan ook een goed moment om de sprong te maken; de prijzen van geheugen zijn immers lager dan ze in jaren zijn geweest.