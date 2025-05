CNBC: Google zet Assistant-team in om ontwikkeling Bard te ondersteunen

Google is naar verluidt zijn ontwikkelaars die aan Assistant werken, over aan het zetten om te helpen met de ontwikkeling van AI-chatbot Bard. De toekomst van Google Assistant is hiermee ongewis.

In een interne memo, die ingezien is door de Amerikaanse nieuwsorganisatie CNBC, schrijft Sissie Hsiao, hoofd van de Assistant-afdeling, over meerdere rollen die opnieuw verdeeld worden. Een engineeringkopstuk voor de Assistant-divisie, die 'geholpen heeft Assistant te vormen tot wat het nu is', neemt afscheid van Google en die rol wordt overgenomen door de voormalig vicepresident van de afdeling Betalingen. De Google Assistant-engineeringvicepresident is nu hoofd van het ontwikkelteam van Bard. De medewerker die daarvoor in die rol zat, krijgt een andere rol binnen het Bard-team.

In de memo staat volgens CNBC verder: "Terwijl de Bard-teams dit werk voortzetten, moeten we door blijven gaan met steun leveren en kansen die in het verschiet liggen, grijpen." Dat alles klinkt alsof het Assistant-team nu meer ingericht is om te helpen bij de ontwikkeling van Bing Chat-concurrent Bard en dat de Google Assistant secundair is geworden.

Ars Technica tekende de recente geschiedenis van Assistant op en noteert al een neerwaartse trend. De site schrijft dat Assistant juist uit de Nest Wi-Fi en Fitbit is gehaald en dat de rijstand van de Assistant is weggehaald. Ook de kernfunctie om herinneringen in te stellen, wordt binnenkort afgesloten. Daarnaast is er in de afgelopen twee jaar geen nieuwe Assistant-hardware uitgekomen. Tot slot, tekent Ars aan, worden Assistant-apparaten voor de kostprijs verkocht en komen er geen reclames of abonnementsgelden kijken bij Assistant.

Google-topman Sundar Pichai zou 'code rood' afgegeven hebben toen OpenAI vorig jaar met zijn ChatGPT-model naar buiten kwam. Deze code zou betekenen dat sommige producten sneller moeten worden getoetst, goedgekeurd en klaar worden gemaakt om uit te worden gebracht. Dat is mogelijk bij Bard gebeurd.

Google Assistant op een Sonos-speaker