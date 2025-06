Canonical brengt Ubuntu 22.04 LTS-versie met realtimekernel uit

Canonical maakt zijn realtimeversie van Ubuntu 22.04 LTS algemeen beschikbaar. Dat OS beschikt over een realtimevariant van de Linux-kernel. Realtime-Ubuntu is vooral bedoeld voor industriële toepassingen en bedrijven, maar komt ook gratis beschikbaar.

Canonical maakt realtime-Ubuntu op dinsdag beschikbaar als Server- en Core-variant, schrijft het bedrijf in een persbericht. Eerstgenoemde komt beschikbaar via Canonicals Ubuntu Pro-abonnement. Deze realtimeversie van Ubuntu Server is, zoals de naam doet vermoeden, bedoeld voor gebruik in servers. Ubuntu Core is op zijn beurt vooral geoptimaliseerd voor edgeapparaten en iot-toepassingen. De Core-versie met realtimekernel komt beschikbaar voor enterpriseklanten met een eigen appstore. Realtime-Ubuntu komt via Ubuntu Advantage ook gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik, meldde Canonical eerder al.

De realtimeversie van Ubuntu 22.04 LTS beschikt over versie 5.15 van de Linux-kernel met daarin de Preempt_rt-patchset geïntegreerd, zodat de kernel meer preemptive werkt. Een realtimekernel reageert ook deterministic op externe events en kan taken daardoor binnen een bepaalde, voorspelbare tijd uitvoeren, anders dan bij een 'normale' kernel waar de responstijden willekeuriger kunnen zijn. De responstijden van de kernel in de realtimeversie van Ubuntu moeten in het algemeen ook laag zijn, zo claimt Canonical.

Volgens Canonical is realtime-Ubuntu vooral bedoeld voor industriële applicaties, die baat hebben bij een realtimekernel met lage en voorspelbare latency's. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld dat het OS gebruikt kan worden in de systemen van telecomproviders, automotive, luchtvaart en defensie, naast de publieke sector, de gezondheidszorg en retail. Het OS komt beschikbaar voor x86- en Arm-architecturen van 64bit.