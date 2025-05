Ubuntu kan vanaf 23.04 officieel met Cinnamon-desktopomgeving worden gebruikt

Ubuntu is vanaf versie 23 ook te gebruiken met de Cinnamon-desktopomgeving. Daar waren wel onofficiële builds voor, maar Canonical maakt de schil nu officieel beschikbaar voor het besturingssysteem.

De ontwikkelaars van Ubuntu-moederbedrijf Canonical bevestigen in een maillijst dat Cinnamon een officiële flavor wordt voor Ubuntu. Dat gebeurt vanaf versie 23 van het besturingssysteem. Die versie, Lunar Lobster, komt officieel in april uit, maar een experimentele Daily Build op basis van Cinnamon is al wel uit te proberen.

Cinnamon is de desktopomgeving die voornamelijk bekend is van de populaire distro Mint. Ubuntu gebruikt standaard Gnome maar kan ook als Kubuntu of Xubuntu met KDE of Xfce als desktopomgeving worden gedownload. Er is al jaren een onofficiële Cinnamon-build voor het besturingssysteem, maar dat werd tot nu toe door de community onderhouden.

Ubuntu-flavors moeten eerst twee niet-LTS-releases worden meegenomen voor ze in een officiële long term release kunnen worden opgenomen. Als Ubuntu Cinnamon in 23.04 en later dit jaar in 23.10 zou worden opgenomen, dan kan Ubuntu 24.04 de volgende LTS-release met officiële Cinnamon-ondersteuning worden.

In Cinnamon wordt Nemo gebruikt als de standaard bestandsmanager. Daarnaast wordt onder andere GIMP meegeleverd als fotobewerkingstool. Ook worden LibreOffice en Thunderbird standaard geïnstalleerd in de build.