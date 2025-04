UBports brengt stabiele versie van Ubuntu Touch 20.04 Focal uit

Ontwikkelaars hebben een stabiele port van Ubuntu Touch op basis van 20.04 uitgebracht. De software werkt op een handvol telefoons, waaronder de Fairphone. Naast enkele grote updates en bugfixes is het een van de grootste stabiele releases van het mobiele besturingssysteem.

Het OS is gemaakt door UBports. Dat ontwikkelaarscollectief heeft de ontwikkeling van Ubuntu Touch overgenomen van Canonical. Dat stopte daar in 2017 mee. UBports maakt ports van Ubuntu voor bepaalde telefoons.

Ubuntu Touch OTA-1 Focal is gebaseerd op Ubuntu 20.04, Focal Fossa. De voorgaande Ubuntu Touch-port van UBports was nog gebaseerd op Ubuntu 16.04 en is inmiddels al enkele jaren oud. 'Focal' komt uit voor verschillende telefoons die ook de eerdere versies van Ubuntu Touch al ondersteunden. De makers noemen specifiek de Vollaphone en de X en 22, de Fairphone 4 en de Google Pixel 3a. Ook zou het apparaat op PinePhones te gebruiken zijn, maar die zijn niet over-the-air bij te werken. De andere toestellen met Ubuntu Touch 16.04 zijn dat wel, maar het gaat om een opt-inupdate en niet om een verplichte.

In het besturingssysteem zitten volgens de makers enkele grote veranderingen. Zo is de systeemmanager vervangen van Upstart naar het conventionelere systemd. De indicators zijn veranderd van de standaard Ubuntu-indicators naar Ayatana en er is een nieuwe methode toegevoegd om het OS naar nieuwe apparaten te porten. De makers zeggen verder dat er ondersteuning is toegevoegd voor apparaten op basis van Android 9 en hoger, wat de doorontwikkeling kan stimuleren. Het ontwikkelplatform is verder verplaatst van GitHub naar GitLab.

Er zitten daarnaast ook verschillende grote bugfixes in de port, onder andere in de microfoon en de browser. Die laatste, Morph, heeft onder andere een nieuwe engine.

De makers waarschuwen dat er nog enkele bugs in het OS zitten. Die zitten vooral bij het gebruik van Waydroid, een container voor het draaien van Android-apps op Linux. Die maken Waydroid overigens nergens onbruikbaar. Verder is het nog niet mogelijk om contacten in Google te synchroniseren vanwege beperkingen in de api.