Foto van multibootloader op Pinephone verschijnt

Er is een foto opgedoken waarop een bootloader van de Pinephone te zien is. Met de bootloader is het mogelijk verschillende besturingssystemen te draaien op de smartphone van Pine64. Het is niet bekend of Android op de dualboot kan draaien.

De foto is op Twitter gezet door een ontwikkelaar van DanctNIX, die mobiele Linux-besturingssystemen bouwt. Op de foto is 'PineLoader' te zien, een bootloader waarmee gebruikers van telefoons met Linux verschillende besturingssystemen kunnen draaien. De screenshot toont naast Ubuntu Touch ook SailfishOS, postmarketOS en Huong Tram Linux, die allemaal bij het starten te selecteren zijn.

Er zijn verder niet veel details bekend over wat de bootloader kan. Gebruikers kunnen door de besturingssystemen scrollen met de volumeknoppen, maar verdere technische details zijn schaars. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er via de bootloader ook een Android-besturingssysteem naast Linux kan worden gedraaid.

Danct12 zegt wel dat de broncode van de bootloader openbaar wordt. Hij zegt ook dat secure boot niet ondersteund gaat worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de bootloader beschikbaar komt. Onlangs maakte Pine64 een ontwikkelaarsversie van de Pinephone beschikbaar. Die is niet bedoeld als daily driver, maar om gebruikers te laten experimenteren met het Linux-besturingssysteem.