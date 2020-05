Nieuwe versie Pi-Hole kan groepen aanmaken en firstpartytrackers blokkeren

De adblockersoftware Pi-Hole kan in de recentste versie ook firstpartytrackers blokkeren. Ook is het in versie 5.0 mogelijk om groepen aan te maken voor verschillende apparaten. Volgens de ontwikkelaars vroegen gebruikers daar al langer om.

De veranderingen zitten in versie 5.0 van de software, de laatste grootste update van de software. Nieuw in die versie is dat Pi-Hole cname-queries op een andere manier afhandelt. Het programma controleert nu of er bepaalde domeinen op het cname-niveau zitten die moeten worden geblokkeerd. Zo kan de blocker ook firstpartytrackers blokkeren.

Sommige advertenties worden namelijk geserveerd vanaf het primaire domein dat een gebruiker bezoekt, waardoor de advertenties niet worden opgemerkt door thirdpartytrackers. Pi-Hole noemt de nieuwe functie 'Deep cname inspection'. De functie staat standaard aan, maar kan worden uitgeschakeld door beheerders.

Een andere nieuwe functie is dat gebruikers groepen kunnen aanmaken in de software. Tot nu toe was Pi-Hole een alles-of-nietsprogramma, waarbij voor alle apparaten dezelfde black- en whitelists werden gebruikt. Pi-Hole 5.0 biedt de mogelijkheid om per client of per groep trackers te blokkeren. Daarmee kunnen advertenties bijvoorbeeld worden tegengehouden op bepaalde apparaten in een groep.

Pi-Hole noemt als voorbeeld groepen waarin bepaalde besturingssystemen voorkomen. Er is een gui beschikbaar voor het beheren van groepen, waarbij gebruikers ook opmerkingen kunnen plaatsen. Het is nog niet mogelijk de groepen via de commandline te bedienen.