Lek in webinterface Pi-Hole maakte remote code execution mogelijk

Een beveiligingsonderzoeker heeft een lek ontdekt in Pi-Hole waarmee een remote code execution mogelijk was. Inmiddels is dat opgelost. Om een aanval uit te voeren moest de webinterface wel vanaf internet bereikbaar zijn.

Het lek zat in de manier waarop gebruikers in de webinterface mac-adressen moesten invoeren. De onderzoeker schrijft dat de applicatie daarbij de input niet juist valideerde. Het was daardoor mogelijk in plaats van een mac-adres willekeurige code in te voeren. Er zitten wel wat obstakels aan die methode. Zo mag die code geen hoofdletters bevatten, terwijl Linux-commando's wel hoofdlettergevoelig zijn. Ook moet een aanvaller in de eerste plaats kunnen inloggen op de webinterface, wat lang niet bij iedere Pi-Hole-gebruiker het geval is.

De ontdekker vond naar eigen zeggen via Shodan 150 Pi-Hole-machines die vanaf het internet bereikbaar waren. Het lek zit in versie 4.3.2 van Pi-Hole. Dat is de versie uit september 2019. Inmiddels zijn nieuwere versies uitgebracht waarin het lek verholpen is, nadat de onderzoeker dat aan de makers vertelde.