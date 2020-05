AMD herstart opensourceplatform GPUOpen met nieuwe FidelityFX-effecten

AMD geeft het platform GPUOpen een herstart. Op de website biedt de hardwarefabrikant opensourcetools en andere benodigdheden aan voor gameontwikkelaars. Naast een nieuw uiterlijk komt er ook een nieuwe toolkit op de site te staan.

GPUOpen is een platform dat in 2016 voor het eerst is opgezet door AMD. Op de site worden tools, documentatie, libraries en sdk's geplaatst waarmee ontwikkelaars games kunnen bouwen voor Radeon-gpu's. De software is vrij te gebruiken onder een open licentie.

AMD zegt dat het de website herstart met onder andere een nieuw uiterlijk. De site is compleet nieuw gebouwd, vooral opdat ontwikkelaars de tools die ze zoeken, gemakkelijker kunnen vinden. Ook zijn er nieuwe secties, zoals blogposts, presentaties en uitgebreidere tutorials op de site te vinden.

AMD heeft daarnaast vier nieuwe effecten online gezet voor de FidelityFX-toolkit. Die werd vorig jaar geïntroduceerd. AMD voegt daar nu vier effecten aan toe: Stochastic Screen Space Reflections, Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion, Luminance Preserving Mapper en Single Pass Downsampler. Die kunnen respectievelijk reflecties van objecten laten tonen, lichtval en schaduwen berekenen, hdr en een breder kleurenspectrum voor games toevoegen, en sneller mipmaps genereren.