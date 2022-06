PinePhone gaat draaien op Linux-distro Manjaro met Plasma Mobile-interface

De PinePhone van Pine64 gaat draaien op het besturingssysteem Manjaro. De telefoon maakt bij de levering gebruik van de Plasma Mobile-interface. Wel kunnen gebruikers ook nog andere besturingssystemen op de telefoon zetten.

Pine64 werkte al langer samen met Manjaro. Onder andere de Pinebook Pro maakt gebruik van die distro. "Manjaro is een belangrijke partner en levert ondersteuning voor al onze vlaggenschip-Linux-producten", schrijft het bedrijf in een update. De makers stellen dat de Arm-versie van Manjaro het beste besturingssysteem is voor de telefoon.

De Manjaro-distro wordt voorzien van Plasma Mobile. Dat is een opensource-gebruikersinterface voor telefoons die op meerdere Linux-distro's kan draaien. Volgens de PinePhone-makers was Plasma Mobile een van de belangrijkste redenen waarom ze in de eerste plaats begonnen met het ontwerp van een specifieke Linux-smartphone. Desondanks is het voor het eerst dat definitief wordt gemaakt dat de PinePhone met die UI wordt verscheept. Voorheen konden gebruikers op de Community Edition van de telefoon hun eigen distro's draaien. Tweakers schreef daar vorig jaar nog een achtergrondartikel over.

Pine64 zei eerder al dat het is gestopt met het Community Edition-programma, het bètaprogramma waarbij telefoons naar testers werden gestuurd. Het bedrijf zegt nog niets over de definitieve beschikbaarheid van het apparaat.

Naast de aankondiging van het besturingssysteem zegt Pine64 ook dat het werkt aan een fysiek toetsenbord voor de telefoon. Het gaat om een case met daarin de mogelijkheid om een extra accu te plaatsen, en waarin een fysiek toetsenbord kan worden geplaatst dat momenteel nog in ontwikkeling is.