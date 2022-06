Factorio-ontwikkelaar trekt experimentele update terug die game laat crashen

Factorio-versie 1.1.22 bevat een bug waardoor de game bij gebruikers crasht tijdens het opstarten. De ontwikkelaar heeft de experimentele update teruggetrokken, maar mogelijk is die automatisch geïnstalleerd bij gebruikers. Er is een fix beschikbaar.

Op het Factorio-forum waarschuwt een moderator om de maandag uitgebrachte update 1.1.22 niet te installeren. Meerdere gebruikers melden dat het spel crasht na het doorvoeren van die update. De update is teruggetrokken, maar het is mogelijk deze bij gebruikers is geïnstalleerd als ze automatische updates aan hebben staan. Er is inmiddels een experimentele update met versienummer 1.1.24 beschikbaar, die mogelijk het probleem oplost voor gebruikers die de update hebben geïnstalleerd.

Factorio kwam vorig jaar uit Early Access. Het spel was sinds 2012 in ontwikkeling. In de game moeten spelers op een planeet een fabriek opbouwen en die verdedigen. Het doel is om een grootschalige industrie op te zetten om zo een raket te kunnen bouwen om de planeet te verlaten. Er wordt gewerkt aan een grote uitbreiding voor Factorio. Die komt over ongeveer een jaar uit.

Update, 11:24: De bug zat in een experimentele update, die niet terecht is gekomen bij gebruikers die alleen de stable-versie gebruiken. Het artikel is daarop aangepast.