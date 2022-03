Ontwikkelaars brengen versie 1.0 van openwereldgame Factorio na 8,5 jaar uit

Versie 1.0 van Factorio is verschenen. Dit openwereldspel is al sinds 2012 in ontwikkeling, maar komt alsnog eerder uit dan gepland: eerder kondigden de makers nog aan dat de 1.0-release op 25 september zou plaatsvinden.

De makers hebben voor de 1.0-release een trailer gepubliceerd, waarin ze kort uit de doeken doen hoe het spel van een relatief eenvoudig idee tot een complex spel uitgroeide. Dat idee stamt al uit 2012 en in 2013 was er een IndieGoGo-campagne om het werk te bekostigen. Sinds 2016 is de uitwerking beschikbaar via Early Access.

In Factorio is de speler met zijn of haar ruimteschip gecrasht op een planeet. Er moet een fabriek worden gebouwd die verdedigd moet worden tegen de vijandige planeetbewoners. Het uiteindelijke doel is om een grootschalige industrie inclusief robots en transportlijnen op te zetten om een raket op te bouwen om daarmee de planeet weer te verlaten.

De makers stellen dat de 8,5 jaar ontwikkeltijd tot 18.855 bugreports heeft geleid en dat er inmiddels 5603 mods gemaakt zijn. Ze erkennen dat niet alle bugs verholpen zijn, er zouden nog 150 al gemelde bugs over zijn. Ook moeten er 80 intern vastgestelde aanpassingen doorgevoerd worden. Versie 1.1 van het spel zal dan ook voornamelijk om het verhelpen van die problemen draaien en geen nieuwe inhoud bevatten.

Het spel is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en kost 25,35 euro. Een gratis demo biedt de mogelijkheid de basale gameplay uit te proberen.