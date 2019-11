Factorio verlaat Early Access op 25 september 2020

De makers van Factorio willen op 25 september 2020 een 1.0-versie van de game uitbrengen. Het spel is al sinds 2016 beschikbaar, maar verkeert nog altijd in Early Access. Er zijn een aantal nieuwe mensen aangetrokken om de game af te maken.

Tot nu toe hebben de ontwikkelaars van Factorio nooit een releasedatum genoemd voor een definitieve versie. Nu doen ze dat wel, omdat ze het idee hebben dat ze anders 'waarschijnlijk eeuwig' door blijven gaan met het verbeteren.

Volgens de makers is de huidige versie al een behoorlijk goed spel en zou het geen ramp zijn als die als 1.0-versie wordt uitgebracht. Het team geeft zichzelf echter nog tot eind september volgend jaar om verbeteringen door te voeren. Na de release van Factorio 1.0 blijft het team de game ondersteunen. De ontwikkelaars willen zich daarna na wat rust concentreren op het toevoegen van nieuwe inhoud en nieuwe functionaliteit.

De Tsjechische ontwikkelaar zegt dat er de afgelopen tijd veel nieuwe mensen zijn aangenomen. In totaal bestaat het team dat aan de game werkt nu uit twintig mensen. Recent is er een sound designer bijgekomen, en versterking voor het team dat de graphics maakt.

Factorio is sinds 2012 in ontwikkeling en sinds 2016 beschikbaar via Early Access. Het is een openwereldgame waarin spelers op een planeet crashen en daar een industrie op moeten bouwen om uiteindelijk een raket te maken. De game heeft singleplayer- en multiplayermodi.