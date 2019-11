HP wijst overnamebod van 33,5 miljard dollar van Xerox af

De raad van bestuur van HP Inc. heeft unaniem een miljardenbod van printerfabrikant Xerox afgewezen. HP vindt het bod te laag en zegt dat een overname niet in het belang is van zijn aandeelhouders.

Ook wijst HP het overnamebod af vanwege het 'onzekere karakter van het voorstel' en vanwege de grote schuldenlast die op de aandelen van de gecombineerde onderneming zou komen te liggen. HP zegt wel open te staan voor een eventuele consolidatie en de mogelijkheden te willen onderzoeken. Daarvoor wil het bedrijf echter meer inzicht in de financiën van Xerox krijgen.

De brief waarin HP het bod afwijst, laat het oorspronkelijke bod van Xerox zien. Daaruit blijkt dat het gaat om een bedrag van in totaal 33,5 miljard dollar. Xerox bood 22 dollar per HP-aandeel, 20 procent meer dan wat het aandeel op dat moment waard was op de beurs.

Begin november bevestigde HP een overnamebod van Xerox ontvangen te hebben. Vorig jaar had Xerox plannen voor een fusie met Fujifilm, maar dat ging niet. Aandeelhouders vonden toen dat Xerox werd ondergewaardeerd bij die deal.