HP leverde afgelopen maanden 9 procent meer laptops dan vorig jaar

HP heeft afgelopen kwartaal 9 procent meer laptops geleverd dan in hetzelfde vorige kwartaal vorig jaar. De omzet uit laptops steeg met slechts 2 procent, omdat de prijs per laptop lager ligt dan een jaar geleden.

HP is afhankelijk geweest van welke componenten beschikbaar zijn en vooral tekorten bij Intel zorgden voor de lagere opbrengst per geleverde laptop; vermoedelijk kon HP minder van zijn duurdere laptops produceren dan het bedrijf had gewild. Het aantal geleverde desktops steeg met 5 procent. HP maakt geen exacte aantallen bekend.

Het aantal geleverde printers daalde met 10 procent. Dat komt volgens het bedrijf vooral, omdat het de prijzen heeft verhoogd en meer geld wil verdienen met abonnementsdiensten voor printen, zoals Instant Ink voor consumenten.

In de toelichting op de kwartaalcijfers wilde topmensen van het bedrijf niet verder ingaan op het afgewezen bod van Xerox. HP wees dat af vanwege het 'onzekere karakter van het voorstel'. Daarnaast vond het bedrijf het bod te laag en niet in het belang van aandeelhouders.

De omzet van HP kwam uit rond vijftien miljard dollar, ongeveer hetzelfde als dezelfde periode een jaar geleden. De winst kwam uit op 388 miljoen dollar, ongeveer driekwart minder dan dezelfde periode vorig jaar.