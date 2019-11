Nintendo voegt betaalde abonnementen toe aan Animal Crossing: Pocket Camp

Nintendo voegt betaalde abonnementen toe aan zijn smartphonegame Animal Crossing: Pocket Camp. Vanaf woensdag zijn de abonnementen beschikbaar, tegen een nog onbekende prijs.

Spelers hebben in de game een nieuwsupdate ontvangen over de komst van Pocket Camp Club. Dat is de naam waaronder de abonnementen beschikbaar zullen zijn. Er is een abonnement waarmee spelers een lucky animal kunnen aanwijzen als camp caretaker en een ander abonnement geeft spelers fortune cookies en de mogelijkheid om meubels en kleding op te slaan in warehouses.

Animal Crossing: Pocket Camp blijft gratis speelbaar, de abonnementen zijn optioneel. Spelers konden al geld uitgeven aan in-gameaankopen in het spel. Dat zal ook niet wijzigen. Wat de Pocket Camp Club-abonnementen kosten is nog niet bekend. Nintendo heeft zijn Mario Kart-smartphonegame ook al voorzien van een abonnement, dat kost 5,5 euro per maand.