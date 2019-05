Nintendo haalt smartphonegames met lootboxes in België van de markt

Nintendo haalt in België zijn smartphonegames Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes van de markt. Ook zal Nintendo toekomstige smartphonegames met lootboxes niet langer uitbrengen.

Vanaf 27 augustus kunnen Belgische spelers de smartphonegames niet meer spelen en downloaden, schrijft Nintendo. De uitgever zegt de games terug te trekken 'vanwege de onduidelijke situatie in België omtrent bepaalde in-gameverdienmodellen'.

Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes zijn gratis smartphonegames met microtransacties en specifiek lootboxes. Belgische spelers die nog aangeschafte items hebben zoals Orbs of Leaf Tickets kunnen deze blijven gebruiken tot de datum waarop Nintendo de diensten rondom het spel stopt in België. Nintendo zegt ook toekomstige games met soortgelijke verdienmodellen niet meer uit te brengen in België.

De Belgische Kansspelcommissie treedt sinds vorig jaar op tegen games met lootboxes waarbij kans of toeval een rol speelt. Sindsdien zijn verschillende games aangepast of van de markt gehaald. Zo stopte EA begin dit jaar met de verkoop van FIFA Points in België en in Rocket League zijn lootboxes niet meer met echt geld te koop. Square Enix haalde eind vorig jaar drie free-to-playgames van de Belgische markt.

De Belgische toezichthouder is strenger dan de Nederlandse Kansspelautoriteit. Volgens de Nederlandse instantie zijn lootboxes alleen onwettig als de inhoud daarvan te verhandelen is voor echt geld.