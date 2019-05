Uitgever haalt Lord of the Fallen 2-ontwikkelaar van het project af

Defiant Studios is door uitgever CI Games van de game Lord of the Fallen 2 gehaald. De uitgever vond de kwaliteit van het spel tot nu toe ondermaats. CI Games heeft ertoe besloten om de game binnenshuis af te maken.

Uitgever CI Games geeft in een Pools persbericht aan dat de kwaliteit die tot nu toe geleverd was, niet aan de verwachtingen voldeed. Daarbij zou de uitgever de studio drie keer hebben opgeroepen om het ontwikkelwerk te verbeteren, meldt Eurogamer. CI Games heeft ervoor gekozen om de game zelf af te maken met hulp van buitenaf.

Defiant Studios geeft aan het categorisch oneens te zijn met de reactie van CI Games. David Grijns, oprichter en manager van Defiant Studios, zegt dat zijn team wel weet hoe het games moet maken. Volgens hem blijkt dat duidelijk uit de 'sleutelrol' die zijn team had bij games als Just Cause 3, Call of Duty: Advanced Warfare, Devil May Cry en Far Cry 5. Grijns geeft aan geen nader commentaar te kunnen geven wegens contractuele verplichtingen.

Een jaar geleden trok CI Games Defiant Studios aan om aan de nieuwe Lord of the Fallen-game te werken, na een periode van stilte rondom de game. Het plan was toen om opnieuw te beginnen aan de ontwikkeling van de game.