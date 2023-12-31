Uitgever Lords of the Fallen werkt aan nieuwe openwereld survival horrorgame

De Poolse gameontwikkelaar en uitgever CI Games werkt aan een nieuwe openwereld survival horrorgame. Dat blijkt uit openstaande vacatures op de website van het bedrijf. De game zou in Unreal Engine 5 worden gemaakt en bevat volgens CI Games enkele vernieuwende elementen.

Uit de vacature voor Senior Level Artist blijkt dat CI Games ‘een nieuwe draai’ wil geven aan de game mechanics en de environmental challenges in het spel. De grafische kwaliteit van de game zou van het grootste belang zijn en daarom werkt de ontwikkelaar naar eigen zeggen in Unreal Engine 5. De ontwikkelaar heeft nog geen verdere details over het spel gedeeld. Het is niet duidelijk wanneer het spel zal uitkomen.

CI Games is een ontwikkelstudio uit Polen. Het bedrijf is in 2002 opgericht en is bekend vanwege de Sniper Ghost Warrior-games, waarvan het recentste spel in 2021 is uitgekomen. De studio bracht in 2014 de action-rpg Lords of the Fallen uit. In oktober van 2023 kwam een remake van dit spel uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. CI Games zou ook werken aan een opvolger voor Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen
Lords of the Fallen

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 31-12-2023 10:47 12

31-12-2023 • 10:47

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Reacties (12)

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Vrijdag 31 december 2023 13:25
Ik ben wel benieuwd. Ook naar de setting trouwens. Wordt het zoals Elden Ring of de Soulsborne fantasy? Of tegenwoordige tijd zoals Silent Hill? Of meer futuristische setting zoals Dead Space?
Randfiguur @Vrijdag31 december 2023 18:19
De screenshot ziet er allesbehalve futuristisch of zelfs eigentijds uit. Helaas, want ik heb persoonlijk weinig met zwaarden en magie en zo.

Het woord "horror" neem ik met een korrel zout, net als bij films komt dat in games vaak simpelweg neer op wat meer bloed/gore en te weinig op goed opgebouwde spanning en schrikeffecten.
Merethil @Randfiguur31 december 2023 20:06
De screenshot is van Lords of the Fallen; een game die ze dus dit jaar als remake hebben uitgebracht (staat ook onder de screenshot).
Van de game waarover hier gesproken wordt is verder nog erg weinig bekend.

[Reactie gewijzigd door Merethil op 25 juli 2024 01:36]

OriginalFlyingdutchman 31 december 2023 11:15
Lords of the Fallen was een moedige poging. Als ze de encounters, quests en mechanics tunen kan een nieuwe game echt heel tof worden. Ik zeg tunen omdat ik denk denk dat het allemaal dicht tegen een goede game aan zat, het mist net wat finesse, finesse die we nu kennen van From Software.

Grafisch weten ze sowieso wat ze doen. Nu goed luisteren naar de commentaren op Lords of the Fallen en verwerken in nieuwe games.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 25 juli 2024 01:36]

rajackar @OriginalFlyingdutchman31 december 2023 12:59
CI games was de publisher van LOTF. Ontwikkeling was Hexworks. Dus het is niet gezegd dat dezelfde ontwikkelaars aan dit project werken.

Ik vond LOTF erg cool. Enige dat me echt tegen ging staan waren de ambushes en ranged attacks tijdens en punters.
Linksquest Moderator Spielerij
31 december 2023 10:55
Ben eens benieuwd, een Horror openwereld game heb ik zeker wel interesse in, dus ga het in de gaten houden.
The Zep Man @Linksquest31 december 2023 12:24
Je kan in de tussentijd Brütal Legend proberen als je wat lichte horror in een open wereld wilt. Het is wel drie generaties oud, dus stel daarmee de verwachtingen bij. :+
rajackar @The Zep Man31 december 2023 12:59
Toffe game maar dat heeft echt niets met horror te maken ;)
Linksquest Moderator Spielerij
@The Zep Man31 december 2023 19:20
Heb ik ooit gespeeld meen ik, heb hem niet maar de titel komt me bekend voor.
Mitchelllll @The Zep Man1 januari 2024 01:36
Gewoon het Binnenhof van Den Haag anno 2024 valt in het genre lichte horror.
jellybrah 31 december 2023 12:46
Hopelijk niet weer een soulslike maar een horror met rpg elementen (zoals bijv RE) of een hacknslash waar er al veel te weinig van zijn tegenwoordig.
iew @jellybrah1 januari 2024 13:25
Hoeft voor mij ff allebei niet meer, ben wel klaar en verzadigd met souls en horror, zombies etc, je wordt er tegenwoordig mee dood gegooid, soms vraag ik mij af of men nog wel eens wat anders kan bedenken, daarnaast remakes en remasters, originaliteit lijkt uitgestorven, aan de andere kant zolang veel mensen het toch wel blijven kopen…

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