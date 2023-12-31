Uitgever Lords of the Fallen werkt aan nieuwe openwereld survival horrorgame

De Poolse gameontwikkelaar en uitgever CI Games werkt aan een nieuwe openwereld survival horrorgame. Dat blijkt uit openstaande vacatures op de website van het bedrijf. De game zou in Unreal Engine 5 worden gemaakt en bevat volgens CI Games enkele vernieuwende elementen.

Uit de vacature voor Senior Level Artist blijkt dat CI Games ‘een nieuwe draai’ wil geven aan de game mechanics en de environmental challenges in het spel. De grafische kwaliteit van de game zou van het grootste belang zijn en daarom werkt de ontwikkelaar naar eigen zeggen in Unreal Engine 5. De ontwikkelaar heeft nog geen verdere details over het spel gedeeld. Het is niet duidelijk wanneer het spel zal uitkomen.

CI Games is een ontwikkelstudio uit Polen. Het bedrijf is in 2002 opgericht en is bekend vanwege de Sniper Ghost Warrior-games, waarvan het recentste spel in 2021 is uitgekomen. De studio bracht in 2014 de action-rpg Lords of the Fallen uit. In oktober van 2023 kwam een remake van dit spel uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. CI Games zou ook werken aan een opvolger voor Lords of the Fallen.