Ontwikkelstudio gebruikt rechtenvrije Mickey Mouse in horrorgame Infestation 88

Ontwikkelaar Nightmare Forge Games heeft Infestation 88 aangekondigd: een survival co-ophorrorgame waarin monsters bestreden moeten worden. Een van die monsters is gebaseerd op Mickey Mouse die sinds 1 januari 2024 rechtenvrij is geworden. De game verschijnt in 2024.

Nightmare Forge Games deelde een trailer op YouTube en daaruit blijkt dat je als speler een ongediertebestrijder speelt die enkele 'sinistere plagen' moet bestrijden. Die plagen zouden zijn veroorzaakt door bekende personages of figuren van urban legends. Uit de trailer blijkt dat Mickey Mouse een van de inspiratiebronnen was en dat dit personage ook in het spel voorkomt. De zwart-witversie van dit animatiefiguurtje is sinds 1 januari publiek domein geworden in de Verenigde Staten. Disney heeft hierdoor in bepaalde gevallen de auteursrechtelijke bescherming verloren.

Infestation 88 zou volgens de bijbehorende Steam-pagina in 2024 uitkomen voor pc. Nightmare Forge Games heeft in het verleden nog geen games uitgebracht. De studio zou naar eigen zeggen bestaan uit ervaren werknemers die gespecialiseerd zijn in het maken van horrorgames. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk.