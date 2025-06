Lords of the Fallen-opvolger komt in 2026 naar PS5, Xbox Series X/S en Epic

De opvolger van Lords of the Fallen verschijnt in 2026. Het spel komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. Epic Games heeft de exclusieve wereldwijde distributierechten voor de pc-versie in handen.

Volgens een rapport in handen van de Poolse financiële nieuwssite Bankier wordt de consoleversie van de Lords of the Fallen-sequel uitgegeven door CI Games, terwijl de distributierechten voor de pc-versie gedurende 'de hele levencyclus' in handen zijn van Epic Games. Het lijkt erop dat de pc-versie van de opvolger exclusief via de Epic Games Store beschikbaar zal zijn, en niet via andere aanbieders zoals Steam. Er zou echter nog geen definitieve overeenkomst tussen de twee partijen gesloten zijn.

De originele Lords of the Fallen werd in oktober 2023 uitgebracht. In de eerste tien dagen na release waren er 1 miljoen exemplaren van de game verkocht. Hoewel de komst van de sequel nog niet was bevestigd, werd eerder dit jaar het handelsmerk 'Death of the Fallen' opgemerkt. Waarschijnlijk wordt dit de naam van de opvolger, al is dit nog niet bevestigd. Over deel twee zijn nog weinig details bekend, maar inmiddels is duidelijk dat de game wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5.