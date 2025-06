Proton viert tienjarige verjaardag en gaat op in stichting

De oprichters van Proton hebben het merendeel van de aandelen ondergebracht in de Proton Foundation. De Zwitserse stichting wordt hierdoor de grootste aandeelhouder. Dit moet ervoor zorgen dat het tienjarige Proton de eigen belangen boven die van geldschieters blijft stellen.

Medeoprichter Andy Yen herdenkt in een blogpost het tienjarige bestaan van Proton, aanbieder van op privacy gerichte online diensten. Hij schrijft dat gekozen is voor een Zwitserse stichting als juridische rechtspersoonlijkheid. De hoofdzetel van Proton bevindt zich eveneens in Zwitserland. Zwitserse stichtingen hebben volgens Yen geen aandeelhouders, maar wel een raad van bestuur. Die raad zou wettelijk verplicht zijn om in overeenstemming met het mission statement van de stichting te handelen.

De Proton Foundation wordt via deze beslissing de grootste aandeelhouder van Proton AG. Dat wil volgens Yen zeggen dat er binnen het bedrijf geen grote beslissingen genomen kunnen worden zonder de toestemming van de Foundation. Eventuele overnames van durfkapitalisten zouden op die manier bijvoorbeeld afgewend kunnen worden.

De Proton Foundation zal in de toekomst blijven voorzien in beurzen voor organisaties en bedrijven die een soortgelijk doel voor ogen hebben. Dat doel is volgens Yen het beschermen van de wereldwijde online en offline veiligheid. Proton zal zijn economische activiteit voortzetten en jaarlijks één procent van zijn netto-omzet overmaken aan de stichting. Dat geld is naar verluidt bestemd voor projecten die ten dienste staan van het algemeen belang.