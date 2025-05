Proton stelt eigen wachtwoordmanager beschikbaar via F-Droid-appwinkel

Proton heeft zijn Proton Pass-wachtwoordmanager uitgebracht op F-Droid, een opensourceappwinkel voor Android-telefoons. Daarmee kan de app nu gedownload worden zonder dat daarvoor een Google-account en de Google Play Store nodig zijn.

Proton Pass is vanaf maandag 22 april beschikbaar via F-Droid, schrijft het bedrijf in een persbericht. De wachtwoordmanager blijft na de release via F-Droid ook gewoon beschikbaar in de Google Play Store, benadrukt het Zwitserse bedrijf. Proton biedt ook al langer losse apk's voor Android-telefoons op zijn website, zodat deze ook gedownload kunnen worden zonder appwinkel.

Proton zegt zijn apps 'waar mogelijk' uit te willen brengen via F-Droid. Het bedrijf deed dat eerder al voor zijn vpn-dienst. De overige diensten van het bedrijf, zoals Proton Mail, Drive en Calendar, zijn nog niet beschikbaar via deze Android-appwinkel.