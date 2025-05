Google Gemini krijgt mogelijk realtime antwoordvoortbrenging op Android

Google werkt naar verluidt aan realtime antwoordvoortbrenging voor de Gemini-app voor Android. De functie moet gebruikers in staat stellen om het antwoord van de AI-chatbot te lezen terwijl het gegenereerd wordt. De webversie van Gemini biedt deze mogelijkheid al.

De feature is ontdekt door Piunikaweb en X-gebruiker AssembleDebug, die vaker juiste informatie deelt over aankomende functies van Google-producten. Op dit moment moeten appgebruikers wachten tot het antwoord van Gemini volledig is gegenereerd. Met de aankomende functie kunnen Android-gebruikers naar verluidt het antwoord lezen terwijl het gegenereerd wordt, zoals bij de webversie ook het geval is.

De tipgever zegt daarnaast dat Google met de optie komt om het gebruiken van de locatie van de gebruiker uit te schakelen. Wanneer de nieuwe functies publiekelijk beschikbaar worden, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of en wanneer ze naar iPhones komen. Soortgelijke apps, zoals ChatGPT van OpenAI, beschikken al langer over realtime antwoorden.