Proton maakt Proton Pass-wachtwoordmanager beschikbaar voor Windows

Proton heeft zijn eigen wachtwoordmanager als app voor Windows uitgebracht. De wachtwoordmanager, Proton Pass, bestaat sinds vorig jaar, maar voorheen alleen als extensie of mobiele app.

Proton zegt dat het een app voor Windows heeft uitgebracht. De wachtwoordmanager bevat mogelijkheden om totp -codes voor tweetrapsauthenticatie op te slaan en om e-mailaliassen te maken. De wachtwoordmanager kan offline worden gebruikt, maar alleen door gebruikers met een betaald Proton-abonnement.

Proton Pass bestaat sinds vorig jaar en was voorheen als iOS- of Android-app of als extensie voor Chrome en Firefox te gebruiken. Volgens het bedrijf volgen een macOS- en Linux-app 'binnenkort'. Net als alle Proton-pakketten is de broncode van Proton Pass open source beschikbaar.