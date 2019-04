Rocket League-lootboxes kopen met geld kan niet meer in Nederland en België

Spelers van Rocket League in Nederland en België kunnen na een update geen Crates meer openen met Keys. Die sleutels moeten met echt geld gekocht worden en zijn te gebruiken om lootboxes te openen.

Psyonix past zowel in Nederland als in België dezelfde maatregel toe, waardoor spelers effectief geen lootboxes meer kunnen kopen met echt geld. De wijziging staat in de patchnotes van versie 1.61 die dinsdag is uitgebracht.

In België zijn de regels rondom lootboxes in games strenger dan in Nederland. In België worden alle betaalde lootboxes beschouwd als gokken, in Nederland is dat alleen het geval als de inhoud ervan is te verhandelen. De items die spelers kunnen krijgen door Crates te openen, zijn vervolgens weer te verhandelen voor Keys die met echt geld te koop zijn. Daarmee lijken de lootboxes in Rocket League ook tegen de Nederlandse wetgeving in te gaan, omdat de items een waarde vertegenwoordigen.

Vermoedelijk heeft Psyonix van Nederlandse en of Belgische instanties het verzoek gekregen om iets te veranderen aan de lootboxes in de game, daar maakt Psyonix echter niks over bekend. Sinds vorig jaar treden de Belgische Kansspelcommissie en de Nederlandse Kansspelautoriteit op tegen lootboxes.