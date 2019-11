Ontwikkelaar Rocket League vervangt lootboxes op 4 december door blauwdrukken

De eerder aangekondigde vervanging van de lootboxes in Rocket League gaat in op 4 december. Vanaf dat moment zijn de Crates vervangen door blauwdrukken, zodat voor spelers vooraf duidelijk is welk item ze ontvangen.

Ontwikkelaar Psyonix schrijft dat de blauwdrukken te verkrijgen zijn na bepaalde onlinewedstrijden. In aanloop naar de update van 4 december worden vanaf vanaf 3 december 18.00 uur Nederlandse tijd het verschijnen van Crates en alle aankopen in het spel gedurende 25 uur stopgezet.

Blauwdrukken tonen spelers een specifiek item dat voor een vast aantal Credits is te bouwen, maar het is ook mogelijk het te ruilen met een vriend. Credits vormen de nieuwe munteenheid die nodig is om de blauwdrukken te ontgrendelen en vervangen de Keys die nu nodig zijn om de Crates te openen. Ongeopende Crates worden automatisch omgezet in blauwdrukken en elke Key wordt omgezet in honderd Credits. Er volgt ook een nieuwe itemwinkel waardoor aangekochte items niet meer verhandeld kunnen worden. Items die via blauwdrukken of in deze winkel worden bemachtigd, kunnen na de update ook niet meer worden ingeruild.

De update om de lootboxes te vervangen valt samen met het einde van het twaalfde seizoen. De beloningen in het kader van dit seizoen worden vanaf 4 december uitgereikt en de update van 4 december luidt het begin in van het nieuwe, competitieve dertiende seizoen.