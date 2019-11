Google trekt eind 2020 stekker uit Cloud Print

Google heeft aangekondigd dat zijn Cloud Print-dienst op 31 december 2020 ophoudt te bestaan. Het bedrijf adviseert gebruikers om voor die tijd op zoek te gaan naar een alternatief voor de op de cloud gebaseerde printservice, zoals de native afdrukfuncties van Chrome OS en Android.

In een document op de helppagina voor Chrome Enterprise meldt Google dat computers en smartphones vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer kunnen maken van Print Cloud. Via deze dienst is het mogelijk om op afstand afdrukopdrachten naar een printer te verzenden. Google kondigt dit nu al aan, zodat de trouwe schare gebruikers van de dienst genoeg tijd heeft om naar een andere printoplossing te migreren.

Dat Google de ondersteuning van Print Cloud stopzet, komt niet onverwacht. Er is inmiddels veel minder behoefte aan een dergelijke op de cloud gebaseerde printservice dan bij de introductie van Print Cloud, bijna tien jaar geleden. Zo beschikt Chrome OS, waarvoor Print Cloud voornamelijk bedoeld was, nu over een ingebakken printfunctie en hetzelfde geldt sinds 8.0 Oreo voor Android.

Daarnaast bieden ook printerfabrikanten tegenwoordig vaak een eigen app aan om via de cloud afdrukken te maken. Ondanks alle beschikbare alternatieven is Cloud Print tot op de dag van vandaag populair onder gebruikers. Volgens AndroidPolice overschreed de app in januari dit jaar een miljard installaties. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de Cloud Print-app jarenlang pre-installed was op talloze Android-apparaten.