HP wijst overnamebod van Xerox opnieuw af

HP heeft donderdag het vijandige overnamebod van Xerox afgewezen. Volgens HP is het overnamebod te laag en hebben alleen de aandeelhouders van Xerox baat bij een eventuele overname.

Xerox deed begin maart een vijandig overnamebod van 24 dollar per aandeel, in een poging alle openstaande aandelen van HP in te lijven, maar het bestuur van HP wijst dit unaniem af. Het bestuur raadt aandeelhouders dan ook aan niet in te gaan op het bod.

HP somt een aantal redenen op waarom het bod ondermaats zou zijn. Zo vertegenwoordigt het bod volgens het bestuur niet de werkelijke waarde van het bedrijf en zouden vooral Xerox-aandeelhouders er profijt van krijgen. Bovendien zouden de door Xerox geclaimde voordelen van het samengaan van de bedrijven, zoals kostenbesparingen, onrealistisch zijn.

"Het aanbod van Xerox zou onze aandeelhouders achterlaten met een investering in een gecombineerd bedrijf dat belast is met een onverantwoordelijke hoeveelheid schuld, en waarvoor onrealistische, onuitvoerbare synergieën zijn vereist, wat het hele bedrijf in gevaar brengt", zegt Enrique Lores, directeur van HP.

Xerox probeert HP al sinds november over te nemen. HP wees het aanvankelijke overnamebod van 33,5 miljard dollar van de hand. Daarna volgde het vijandige overnamebod.