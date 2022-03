Xiaomi introduceert Redmi G-gaminglaptop met GTX 1650 Ti en 144Hz-scherm

Xiaomi heeft de Redmi G aan zijn assortiment toegevoegd. De G-laptop is een op gamers gerichte computer die het bedrijf onder andere met een GeForce GTX 1650 Ti en een 144Hz-scherm gaat leveren.

Xiaomi voorziet de verschillende configuraties van Redmi G van een Core i7-10750H, i5-10300H of i5-10200H, gecombineerd met 16GB ddr4-geheugen en een GTX 1650 of GTX 1650 Ti. Alle modellen krijgen een nvme-ssd van 512GB.

De Redmi G bevat een 16,1"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 144Hz. Het gaat om een mat uitgevoerd scherm dat een helderheid van tot aan 300cd/m² biedt. Volgens Xiaomi heeft het scherm een kijkhoek van 178 graden.

De dikte van de laptop betreft in dichtgeklapte positie 23,1mm aan de voorzijde en 24,35mm aan de achterkant. De laptop ondersteunt 802.11ax-wifi met een 2x2-netwerkkaart, die ook voor bluetooth 5.1-ondersteuning zorgt. Verder zijn onder andere twee usb 3.2 gen2-poorten, minidisplayport 1.4 en hdmi 2.0 aanwezig, evenals een gigabitethernetpoort.

Xiaomi biedt de Redmi G in thuisland China voor een startprijs van 5299 yuan, omgerekend 645,50 euro aan. De duurste variant kost in dat land 6999 yuan, wat omgerekend 852 euro is. Of Xiaomi de laptop ook buiten China uitbrengt is nog niet bekend. Het is de eerste laptop van het bedrijf in de Redmi G-serie. Begin dit jaar kwam het bedrijf wel met verschillende RedmiBook-laptops. In 2018 bracht Xiaomi zijn eerste gamelaptop uit.