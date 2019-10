Pine64 start levering Pinebook Pro-laptop met Rockchip-soc en Linux

Pine64 is na enige vertraging gestart met de levering van de Pinebook Pro. Dit is een laptop met 14"-scherm die een Rockchip RK3399-processor bevat en Debian-Linux met de MATE-desktopomgeving draait.

Pine64 had gehoopt de levering al enkele weken geleden te starten maar een aantal problemen veroorzaakten vertraging. De fabrikant die de laptops maakt was gewend om hardware te testen met aangepaste Android-builds, maar het bleek niet mogelijk sd-kaarten of usb-opslag prioriteit te geven bij de bootprocedure. "Het resultaat was dat we in een situatie zaten waarbij alle volledig geassembleerde Pinebook Pro's factory Android draaiden en er was letterlijk geen manier om ze te reflashen met Linux zonder alle laptops uit elkaar te halen en ze handmatig te flashen", schrijft het bedrijf.

In het vervolg levert Pine64 emmc-opslag met Debian al geflasht aan de fabrikant. Een volgend probleem betrof een hoog piepgeluid tijdens laden, waardoor de laptops weer terug naar de fabriek moesten om de oorzaak, een klein onderdeel, te vervangen. Daarnaast zorgden 'geopolitieke gebeurtenissen', waarschijnlijk het handelsembargo, voor vertraagde leveringen.

Pine64 kondigde de Pinebook Pro in januari aan en sinds de zomer neemt het bedrijf bestellingen aan. Het gaat om een laptop met 14"-scherm met ips-paneel dat 1920x1080 pixels heeft. De Rockchip RK3399 is een soc met twee Cortex A72-cores op 1,8GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,4GHz. De gpu is een Mali T-860-quadcore. De laptop heeft 4GB lpddr4 en 64GB emmc-opslag. Verder zijn wifi-ac, bluetooth 5.0, usb-c met displayport alt-mode, een micro-sd-kaartsleuf en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig. Het OS is Debian met de MATE-desktopomgeving.

De prijs is 200 dollar. Dat is omgerekend en met btw 221 euro. Pine64 had al 11,6"- en 14"-laptops in zijn assortiment. Die hebben een Allwinner-soc met vier A53-cores op 1,2GHz en 2GB ram met 16GB-opslag. Die beide laptops kosten 100 dollar.