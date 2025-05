Ontwikkelaars willen in 2023 nieuw leven in onderwijs-distro Edubuntu blazen

De ontwikkelaars van Ubuntu Studio willen volgend jaar een doorstart maken met Edubuntu, een versie van het besturingssysteem die voor het onderwijs is bedoeld. Dat project stopte in 2016. De nieuwe Edubuntu zal van Gnome gebruikmaken.

Erich Eickmeyer, het hoofd van Ubuntu Studio, schrijft in een forumpost dat hij volgend jaar verder wil met het besturingssysteem. Hij heeft daarvoor toestemming gekregen van instanties als het technisch bestuur van Ubuntu Studios. Eickmeyer zegt dat de volledige basis voor het besturingssysteem nog steeds aanwezig is en dat het daarom mogelijk is de distro uit te brengen.

De grootste verandering is dat Edubuntu gebruik gaat maken van Gnome als desktopomgeving. Dat was altijd Unity, maar Eickmeyer zegt dat het Ubuntu Desktop-team voor de normale distro een solide basis heeft neergezet om ook de educatieve spin-off van Gnome te voorzien. Overigens was Gnome, samen met KDE, al langer optioneel beschikbaar in Edubuntu. Andere aanpassingen zijn een nieuw logo en een rood thema in het OS, maar verder is er nog weinig vastgelegd.

Eickmeyer zegt dat hij verschillende plannen voor het besturingssysteem heeft. Hij wil bijvoorbeeld mappen maken waarin bestanden van verschillende vakgebieden komen te staan, zoals een wiskundemap en eentje voor taalvakken. Ook moet er een installer komen waarmee beheerders in een keer softwarepackages kunnen installeren voor het type school waar Edubuntu wordt gebruikt, zoals een package voor de basisschool of juist een voor het hoger onderwijs. Daarin wordt dan relevante software meegenomen. Eickmeyer wil ook de website, edubuntu.org, nieuw leven inblazen. Nu redirect die site naar de homepage van Ubuntu zelf.

Edubuntu was een op Ubuntu gebaseerde Linux-distro die speciaal voor het onderwijs bedoeld was, maar het project werd in 2016 in de ijskast gezet. Het project wilde een gratis en opensourcealternatief aanbieden voor bestaande educatieve software, die vaak gelicenseerd moest worden of die veel data verzamelde. De laatste jaren zijn scholen in toenemende mate overgestapt naar educatieve software van Google of Microsoft, maar dat gaat niet altijd goed. In Nederland moest eerst uitgebreid onderzoek worden gedaan naar het gebruik van Microsoft 365 in het onderwijs. Microsoft en Google moesten hun software ook verplicht aanpassen om aan de AVG te kunnen voldoen. In Duitsland werd het gebruik van Microsoft 365 in het onderwijs onlangs in strijd met de AVG verklaard.