Duitse privacywaakhond: Microsoft 365 nog steeds in strijd met AVG - update

Microsoft 365 is volgens het Duitse Datenschutzkonferenz nog steeds in strijd met de Europese AVG-privacyregelgevingen. De privacywaakhond zegt in een recent rapport dat de 365-cloudservices nog te ondoorzichtig omgaan met het verwerken van gebruikersgegevens.

Het gaat om een voorlopige conclusie van een tweejarig onderzoek naar de online services binnen Microsofts voormalige Office-pakket. Microsoft deed in september een voorstel voor het aanpassen van enkele aspecten van de 365-services; het samenwerkingsverband van federale en lokale Duitse privacywaakhonden DSK vindt daarentegen dat er 'geen substantiële verbeteringen' zijn voorgesteld.

Er worden in het rapport twee doorlopende hoofdpunten aangestipt. Enerzijds zou Microsoft niet transparant zijn over de manier waarop persoonsgegevens van gebruikers verwerkt worden. Het bedrijf zou volgens de DSK bijvoorbeeld niet duidelijk kunnen verwoorden welke persoonsgegevens verzameld worden en waarom. Hoewel Microsoft hier eerder op gewezen werd, zou er na de voorgestelde aanpassingen wat betreft gegevensverzameling niks veranderen.

Daarnaast noemt de DSK de verwerking van persoonsgegevens op servers buiten de Europese Unie als probleempunt. Het zou vooralsnog niet mogelijk zijn om van Microsofts 365-services gebruik te maken zonder dat persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden verstuurd. De privacywaakhonden erkennen dat de adoptie van de EU Data Boundary een stap in de goede richting is, maar dat een volledige onafhankelijkheid van Amerikaanse servers vooralsnog niet mogelijk is. De DSK stelt dat bepaalde data alsnog zonder versleuteling door Microsoft kan worden ingezien.

Het bedrijf zegt het in een reactie 'respectvol oneens te zijn' met de DSK. In het betreffende rapport zou genegeerd worden dat bepaalde verzoeken gehonoreerd zijn. Naar eigen zeggen houdt Microsoft zich volledig aan de Europese AVG. Het bedrijf verwijst wat betreft het tweede hoofdpunt naar het Data Privacy Framework dat de veilige verwerking van persoonsgegevens op Amerikaanse servers moet waarborgen. Vooralsnog verandert er met de reactie van Microsoft niets aan de 365-services. Het is nu eventueel aan nationale overheidsinstanties om iets met de conclusies van de DSK te doen.

Update, dinsdag: In het oorspronkelijke artikel werd ten onrechte onderscheid gemaakt tussen de 'Europese GDPR' en de Nederlandse AVG. Het gaat feitelijk om dezelfde wetgeving; de twee namen beschrijven hetzelfde. Het bericht is daarop aangepast.