Ontwikkelaar noemt KDE Plasma 6-desktopomgeving klaar voor testgebruik

KDE Plasma 6 is klaar om getest te worden. Dat zegt een van de hoofdontwikkelaars van de desktopomgeving. Het is nog niet bekend wanneer de langverwachte opvolger van Plasma 5 uitkomt, maar volgens Nate Graham kunnen testers al met een relatief stabiele build aan de gang.

Graham, een van de ontwikkelaars van KDE's standaard desktopomgeving Plasma, noemt Plasma 6 in een nieuwsbrief 'fairly livable'. Hij zegt dat hij een tijd op reis is geweest met de recentste build van de UI op zijn laptop en dat hij daarbij 'geen weerstand' ervoer, maar zegt niet wat dat in de praktijk betekent. Hoe dan ook raadt Graham andere ontwikkelaars en Linux-fans aan om Plasma 6 te draaien en het te proberen, niet specifiek als daily driver, maar als testbuild. Hij zegt dat de desktopomgeving inmiddels een staat heeft bereikt waarbij dat mogelijk is.

Graham en andere Plasma-ontwikkelaars zijn nu vooral bezig code te herstructureren. Dat gebeurt onder andere in de api die voor widgets wordt gebruikt. "Dat betreft praktisch alles", zegt Graham. Volgens hem is het daarna makkelijker om widgets voor Plasma 6 te maken. Verder moet er veel dubbele code worden samengevoegd. Daarna kunnen de ontwikkelaars verder met quality assurances.

Graham durft nog niet te zeggen wanneer KDE Plasma 6 definitief uitkomt. Hij zegt een schatting te kunnen maken voor ergens tussen december en maart, maar dat is vooral speculatie, erkent hij zelf. Het toevoegen van nieuwe features en UX-aanpassingen zou zo'n twee maanden duren en bugfixes nog eens twee maanden.

De vorige versie van KDE Plasma, versie 5, kwam in 2014 uit. De nieuwe versie laat daarmee al een tijd op zich wachten en de precieze staat ervan was lange tijd onduidelijk.

KDE Plasma 6

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-06-2023 08:54 45

20-06-2023 • 08:54

45

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Reacties (45)

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TheVivaldi 20 juni 2023 09:24
“De vorige versie van KDE Plasma, versie 5, kwam in 2014 uit. De nieuwe versie laat daarmee al een tijd op zich wachten en de precieze staat ervan was lange tijd onduidelijk.”

Nou ja, een tijd op zich wachten… Het is niet alsof we het hier hebben over Windows XP vs Vista of zo. Er zijn tig dingen toegevoegd in de 5.x-uitgaven, dus het is meer vergelijkbaar met de grote jaarlijkse updates van Windows 10/11.
GekkePrutser @TheVivaldi20 juni 2023 09:39
Klopt, pas zelfs een ingebouwde (begin van) tiling, accentkleuren enz. Er was een grote 25e verjaardagsupdate.

Wat het op zich deed wachten was ook vooral Qt6 en met name de open source versie daarvan.
Katsunami @TheVivaldi20 juni 2023 14:45
Er zijn 27 versies van Plasma 5 geweest. Waarschijnlijk zal "Plasma 7" uitkomen als er gemigreerd gaat worden naar QT7. Dat kan dus nog wel een jaar of 10 duren.
Blokker_1999
@TheVivaldi20 juni 2023 19:50
Je kan het niet vergelijken met Windows. Windows is een volledig besturingssysteem, KDE is enkel de desktop omgeving. En hoewel de desktopomgeving van XP nooit echt veranderd is, is er onder de motorkap van het OS in die periode enorm had gewerkt om het OS klaar te maken voor een wereld waarin we altijd online zijn. XP SP3 is in vele opzichten een ander OS dan de RTM versie van XP zomder Service Pack.
HollowGamer
20 juni 2023 09:45
Het probleem is dat ze van Qt5 naar Qt6 zijn gegaan. Het kost ontzettend veel tijd om al die onderdelen te porten.

Ik heb een hele lange tijd KDE gedraaid, maar ben uiteindelijk teruggegaan naar Gnome:
- Veel apps gebruiken GTK en/of libadwaita, dat past niet
(altijd) mooi in de KDE omgeving
- Wayland was lange tijd ontzettend instabiel. Als je bijvoorbeeld een crash had, was je de hele sessie kwijt.
- Hoewel KDE er mooi uitziet, vond ik het soms ook erg log.
- Gnome heeft tig extensions, KDE heeft dit niet of zijn outdated.
- SDDM blijft ruk (sorry), het integreert voor geen meter en draait nog altijd op Xorg. Geen idee waarom ze KDM destijds hebben vervangen voor dit.
- De KDE development gaat langzaam, vergeleken met andere DE's, duurt het soms een hele lange tijd voordat iets werkt of erin zit (zie Wayland)

Begrijp mij niet verkeerd, ik heb totaal niets tegen KDE en sinds Nate er zit, is het stukken beter geworden. Maar het blijft Qt, iets waar veel developers tegenwoordig vanaf blijven door hun vage licentie model.
chris3007 @HollowGamer20 juni 2023 10:19
- SDDM blijft ruk (sorry), het integreert voor geen meter en draait nog altijd op Xorg. Geen idee waarom ze KDM destijds hebben vervangen voor dit.
Er waren wel al pull requests voor Wayland support, maar deze zijn nooit gemerged. Recent heeft KDE het SDDM project overgenomen, dus ik neem aan dat dit met KDE Plasma 6 wel opgelost zal zijn.

https://invent.kde.org/plasma/plasma-desktop/-/issues/91
TheVivaldi @chris300720 juni 2023 20:08
SDDM draait al op Wayland als je de Git-versie gebruikt.

cc @HollowGamer
devilkin @TheVivaldi20 juni 2023 20:40
Of een recente fedora gebruikt.
TheVivaldi @devilkin20 juni 2023 21:54
Omdat Fedora de door mij genoemde Git-versie van SDDM gebruikt: https://packages.fedoraproject.org/pkgs/sddm/sddm/

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 07:56]

HollowGamer
@chris300720 juni 2023 11:45
Ah mooi om te horen! Dit is al jaren gevraagd, goed dat het eindelijk is gebeurd.

Het was altijd een los geheel van een DM, terwijl deze gewoon hoort te integreren met de DE, vooral bij KDE.
Verwijderd @HollowGamer20 juni 2023 12:45
Ik gebruik op dit moment IceWM en geen DE.

Ik ben op zoek naar een acceptabel Wayland alternatief. Heb jaren Gnome gebruikt, maar al die jaren niet het gevoel kwijt geraakt dat het nutteloze ballast was tov fvwm dat ik daarvoor gebruikte.
HelloJed @Verwijderd20 juni 2023 14:58
FVWM is dan ook echt heel krachtig en lightweight, zelf was ik destijds meer een fluxbox gebruiker omdat dit gemakkelijker was om te configureren.
Jerie @Verwijderd20 juni 2023 20:28
Sway.
Katsunami @HollowGamer20 juni 2023 14:49
Gnome is niet in staat om QT-applicaties te draaien met fatsoenlijke decorations en schaduwen onder Wayland, omdat het geen server side decorations ondersteunt. Het is een debiele beslissing geweest om elke client zijn eigen decoraties en schaduwen te laten tekenen onder Wayland, want nu moet dit in ALLE toolkits geïmplementeerd worden. QT6 heeft dit, maar QT5 niet. En het gaat nog LANG duren voordat alle QT5-applicaties zijn bijgewerkt naar 6; en sommigen worden misschien nooit bijgewerkt.

Gnome is goed als je enkel GTK-applicaties draait, maar dat is mijn geval niet zo. KDE kan alles draaien; GTK2, GTK3, GTK4, client side én server side decorations en shadows, EN QT5 en 6 apps. Alleen dat al maakt KDE de betere desktop.

SDDM is nu een onderdeel van het KDE-project, dus waarschijnlijk wordt het in de volgende KDE-versie beter geïntegreerd.
Grimm @HollowGamer20 juni 2023 10:42
Maar het blijft Qt, iets waar veel developers tegenwoordig vanaf blijven door hun vage licentie model.
Wat vind jij precies vaag aan de LGPL licentie zoals gebruikt door Qt?
Het is meer "vrij" dan de GPL licentie zoals gebruikt door Gnome.

Overigens, steeds meers applicaties gaan van GTK naar Qt. Voornamelijk vanwege twee redenen:
Qt heeft betere documentatie en het is makkelijker om cross-platform applicaties te ontwikkelen dan met GTK.
Daarnaast is GTK "slechts" een grafische toolkit. Qt is een compleet framework, dus b.v. ook networking, etc.
Verwijderd @Grimm21 juni 2023 08:43
Hebben ze het relicensing probleem dan al opgelost bij Qt?

Wij hadden bij een eerdere werkgever van mij een (l)gpl versie van interne software met alleen eigen code en Qt (die overigens nooit buiten het bedrijf verspreid is, dat was later een gelukje, want wat Qt niet weet...).

Omdat ze die binnen de groep wilden verspreiden wilden ze overstappen op commercial licensed Qt, maar die stond niet toe dat je een met (L)GPL ontwikkelde versie relicensed.

Het probleem is dus niet de free versie, maar als je de optie wil hebben je code te relicensen.
Microwilly @HollowGamer21 juni 2023 09:02
Vaak Gnome getest. En een tijd gebruikt. Maar ik vind het naar een schone installatie. Echt een draak. Ook als je met meerdere programma’s tegelijk moet werken. Voelt het gewoon niet goed. Het is grafisch wel mooier als KDE. Maar voor productie is het in mijn ogen veel minder als KDE/Windows
( Met tweaks is het uiteraard een hoop te fixen. )
rubenvb @HollowGamer20 juni 2023 11:04
Maar het blijft Qt, iets waar veel developers tegenwoordig vanaf blijven door hun vage licentie model.
Hun licentiemodel is niet vaag.
Het is commerciële software die ook uitgegeven wordt onder de (L)GPL.
Daar is in se niets aan veranderd.
De shenanigans van hun "enkel de laatste releases en geen open source bugfix releases meer" is te betreuren, dat wel, maar niet vaag. En KDE onderhoudt nu dus gewoon de branches met patches zelf:
https://dot.kde.org/2021/...des-qt-5-patch-collection
(wat op zich ook wel voordelen heeft, aangezien je door wat vertraging ook soms fallout mist van nieuw geïntroduceerde bugs, zoals nog in januari dit jaar: https://planet.kde.org/al...ased-on-top-of-qt-5-15-8/)
KDE heeft nog steeds het recht om heel Qt te forken moest dit veranderen, dat is al sinds "het begin" van, wel, de eigenlijke KDE-Qt samenwerking.

Daarnaast zijn er wel wat Qt consultants (KDAB bvb: https://ev.kde.org/2007/07/03/kdab-becomes-patron-of-kde/) die ook bijdragen aan KDE zelf.

Over je Wayland en SDDM stuk heb je wel gelijk hoor. SDDM wordt dan ook terug geherintegreerd: https://invent.kde.org/plasma/plasma-desktop/-/issues/91
Wayland heb ik het zelf nog moeilijk mee, aangezien er nog altijd rare dingen gebeuren met bepaalde popups, alsook window borders veel dikker zijn in een Wayland sessie. Voor de rest eigenlijk weinig last mee.
rubenvb @Bruin Poeper20 juni 2023 13:45
Shenanigans is nochtans een standaard Engels woord dat 100% het sentiment dat ik wilde overbrengen omvat: https://dictionary.cambri...onary/english/shenanigans
GekkePrutser 20 juni 2023 09:20
KDE is geweldig <3 Ik zit nu op de huidige 5.27.5.

Wat ik er het fijnste aan vind is dat je veel keuzemogelijkheden hebt. Alle andere desktop omgevingen nemen die steeds meer weg (macOS heeft het nooit gehad, Windows 11 haalt steeds meer weg, Gnome ook enz)

Dus super dat KDE er is. Ik doneer ook maandelijks aan de ontwikkeling.

De focus op widgets vind ik niet echt super nuttig, het is een beetje een hype nu omdat macOS (en ook Windows 11) deze kaart weer uit de oude doos trekt (zie "dashboard" vroeger dat ze lang hebben laten versloffen), maargoed. Met KDE kan je het gewoon niet gebruiken, het zit niet in de weg als je het niet wil.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 07:56]

Halfscherp @GekkePrutser20 juni 2023 11:27
Ik moet zeggen dat ik flink van mening veranderd ben over Plasma 5.

Tot een paar jaar terug was het echt een belachelijk buggy, trage, crashende, stotterende bak troep. Maar ergens in die afgelopen paar jaar hebben ze behoorlijk wat widgets geconsolideerd en de code zelf echt tig keer beter gemaakt.
Het allermooiste zou zijn als KDE net als Gnome een welvarend bedrijf achter zich krijgt, dan zou het helemaal snel gaan.
qlum @Halfscherp20 juni 2023 14:03
Er is ook zeker een welvarend bedrijf wat kde hierin steund en dat is Valve
Halfscherp @qlum20 juni 2023 14:14
Valve steekt voor zover ik weet weinig resources in KDE.

Hun WM is voornamelijk Gamescope met als “DE” Steam Big Picture.

Voor desktop mode gebruiken ze KDE met min-of-meer default settings, en ze doen niks speciaals waarbij ze (performance) edge cases tegenkomen. Daarnaast is desktop mode sowieso geen prioriteit voor ze, geloof ik.

Kleine tip: wissel in de personalization van KDE even naar het Vapor theme voor zowel QT als GTK en naar Steam cursors. Voelt het een stuk meer als een geheel met de rest van de Deck UI!
GekkePrutser @Halfscherp20 juni 2023 14:21
Het allermooiste zou zijn als KDE net als Gnome een welvarend bedrijf achter zich krijgt, dan zou het helemaal snel gaan.
Dat hoop ik juist niet. Dan gaan ze zich meer richten op de mainstream gebruiker (om hogere gebruikersaantallen te krijgen) en wordt het uiteindelijk net zo als Windows/Mac. En willen ze er geld uit gaan halen, want ze willen er immers ook wat voor terugzien. Telemetrie, een dichte app store, whatever. Daar zit ik niet op te wachten :)

Je ziet nu al dat het met de commerciele belangen van Qt al een beetje spaak loopt hier en daar. Zie hier bijvoorbeeld: https://www.theregister.c...lts_goes_commercial_only/

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 07:56]

Halfscherp @GekkePrutser20 juni 2023 14:49
[...]


Dat hoop ik juist niet. Dan gaan ze zich meer richten op de mainstream gebruiker
Heerlijk! Meer gebruiksvriendelijkheid.
en wordt het uiteindelijk net zo als Windows/Mac … Telemetrie, een dichte app store, whatever. Daar zit ik niet op te wachten :)
Dit is doemdenken. Tweaken is het hele bestaansrecht van KDE, dat gaan ze dan echt niet verwijderen. En zit er al anonieme telemetrie in KDE. Daarnaast hebben ze vaak zat aangegeven geen zin te hebben in Snap i.p.v Flatpak.

Als je kijkt naar hele grote open source projecten dan zie je dat het bovenmatig vaak de projecten met corporate sponsorship zijn die het goed doen. Kom maar door daarmee voor KDE :)
Kraanmachinist @Halfscherp20 juni 2023 12:41
Dat is inderdaad altijd mijn ervaring geweest met KDE, vond het altijd veel prettiger dan GNOME tot het kaartenhuis in elkaar zakte. Maar klinkt als een goed moment om binnenkort eens 5 en 6 opnieuw te proberen!
Insomnia1988 @GekkePrutser20 juni 2023 09:28
KDE is geweldig, als ik een GUI nodig heb voor full use dan gaan we voor deze. Ik gebruik het al eigenlijk al sinds Mandrake Linux ( die bestaat niet meer is op gegaan in Mandriva)
JanVQ 20 juni 2023 09:28
Die screenshot zou net zo goed van Cinnamon kunnen zijn. Die desktopomgevingen lijken tegenwoordig allemaal zo goed op elkaar dat er nauwelijks nog verschil is. Alles op het scherm moet zo vlak en plat mogelijk, en liefst nog met zo veel mogelijk grijstinten en saaie kleuren. Handige functies zoals duidelijke scrollbars, knoppen en de vensterfocus, het moet allemaal onder de pletwals van moderniteit, het lijkt nergens meer op.
The Zep Man
@JanVQ20 juni 2023 10:50
Alles op het scherm moet zo vlak en plat mogelijk, en liefst nog met zo veel mogelijk grijstinten en saaie kleuren. Handige functies zoals duidelijke scrollbars, knoppen en de vensterfocus, het moet allemaal onder de pletwals van moderniteit, het lijkt nergens meer op.
Een user interface gericht op productiviteit en die niet in de weg zit?

Yes, please.
Katsunami @JanVQ20 juni 2023 14:51
Eens; dat is een van de redenen waarom ik KDE gebruik, omdat je daar nog, indien gewenst, je eigen decorations, app theme, en kleurenschema kunt kiezen. Mijn DE lijkt meer op Windows 7 met dark mode dan wat anders....

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 25 juli 2024 07:56]

sus 20 juni 2023 09:47
Sinds afgelopen oktober ben ik - na jaaaaren Linux Mint - over op Debian testing en daarbij ook meteen geswitched naar KDE. Wat een verademing. En vooral, zo ontzettend veel sneller.

Ben dus heel benieuwd naar v6 :)
himlims_
@sus20 juni 2023 10:27
Heb KDE al even niet meer geprobeerd; XFCE vond ik altijd mooie compromise tussen snelheid en 'shiny'. Er zijn DE welke aanzienlijk sneller zijn, maar het oog wil ook wat. En voor het oog vond ik KDE altijd verre weg het meest aangename; kun je (als je wist) uuren/dagen frotten en finetunen van 'alles'.
Stiekem wel benieuwd naar deze nieuwe build. Maar eens een testje gaan draaien :P
TheAncientDovah 20 juni 2023 08:55
Ik kijk al uit naar weer een nieuwe release van mijn favoriete desktop omgeving!
qlum 20 juni 2023 12:44
De vorige versie van KDE Plasma, versie 5, kwam in 2014 uit. De nieuwe versie laat daarmee al een tijd op zich wachten en de precieze staat ervan was lange tijd onduidelijk.
Dit is dus niet waar.
Plasma kwam met 3 versie updates per jaar de laatste versie van plasma 5 kwam uit in Februari van dit jaar. hierbij zijn d9or de jaren heen best veel veranderingen doorgevoerd.
Plasma 6 is vooral een port van QT5 naar QT6, waarbij natuurlijk ook wat andere dingen veranderen, maar is niet heel anders dan andere versie updates. De naam 6.0 is verder niet zo belangrijk.

Natuurlijk heeft dit een tijd op zich laten wachten, hiervoor zijn meerdere redenen, porten kost een hoop tijd en qt6 was toen het uit kwam nog niet geschikt / mistte de nodige features om te migreren.

Dit is meer iets als een port van python2.x naar 3.x dan een windows 7 naar 8.

[Reactie gewijzigd door qlum op 25 juli 2024 07:56]

hetisfriet 20 juni 2023 21:03
Mochten er mensen zijn die fan zijn van een tiling window manager: voor KDE is recent ook Polonium uitgebracht de (wat lijkt) officiele opvolger van Bismuth. Erg fijne plugin die een tiling window manager immiteert zonder dat je uren lang hoeft te "ricen". De laatste was sinds 5.27 niet meer compatible met KDE en Polonium lijkt prima mee te gaan.

[Reactie gewijzigd door hetisfriet op 25 juli 2024 07:56]

MartineEekhof 20 juni 2023 09:48
Weet iemand hoe het zit met de HDR implementatie of is dat iets van Wayland?
himlims_
@MartineEekhof20 juni 2023 10:28
https://9to5linux.com/kde...romises-basic-hdr-support zit er in
HollowGamer
@himlims_20 juni 2023 11:46
Is dit ook niet mede dankzij Valve?
Room42 @HollowGamer20 juni 2023 15:59
Heel veel bedrijven dragen bij aan alles dat Linux-gerelateerd is. Ieder heeft zijn eigen motivatie c.q. belang om zaken op zich te nemen. Dat is juist het mooie van FOSS.
pljanson 20 juni 2023 09:09
heeft iemand een link naar hoe zelf te proberen in VM?
waarschijnlijk KDE neon, maar zelf nog niet geprobeerd.
Verwijderd @pljanson20 juni 2023 10:47
KDE Neon unstable draait inmiddels op Plasma 6 inderdaad

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