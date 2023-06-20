Ontwikkelaar noemt KDE Plasma 6-desktopomgeving klaar voor testgebruik

KDE Plasma 6 is klaar om getest te worden. Dat zegt een van de hoofdontwikkelaars van de desktopomgeving. Het is nog niet bekend wanneer de langverwachte opvolger van Plasma 5 uitkomt, maar volgens Nate Graham kunnen testers al met een relatief stabiele build aan de gang.

Graham, een van de ontwikkelaars van KDE's standaard desktopomgeving Plasma, noemt Plasma 6 in een nieuwsbrief 'fairly livable'. Hij zegt dat hij een tijd op reis is geweest met de recentste build van de UI op zijn laptop en dat hij daarbij 'geen weerstand' ervoer, maar zegt niet wat dat in de praktijk betekent. Hoe dan ook raadt Graham andere ontwikkelaars en Linux-fans aan om Plasma 6 te draaien en het te proberen, niet specifiek als daily driver, maar als testbuild. Hij zegt dat de desktopomgeving inmiddels een staat heeft bereikt waarbij dat mogelijk is.

Graham en andere Plasma-ontwikkelaars zijn nu vooral bezig code te herstructureren. Dat gebeurt onder andere in de api die voor widgets wordt gebruikt. "Dat betreft praktisch alles", zegt Graham. Volgens hem is het daarna makkelijker om widgets voor Plasma 6 te maken. Verder moet er veel dubbele code worden samengevoegd. Daarna kunnen de ontwikkelaars verder met quality assurances.

Graham durft nog niet te zeggen wanneer KDE Plasma 6 definitief uitkomt. Hij zegt een schatting te kunnen maken voor ergens tussen december en maart, maar dat is vooral speculatie, erkent hij zelf. Het toevoegen van nieuwe features en UX-aanpassingen zou zo'n twee maanden duren en bugfixes nog eens twee maanden.

De vorige versie van KDE Plasma, versie 5, kwam in 2014 uit. De nieuwe versie laat daarmee al een tijd op zich wachten en de precieze staat ervan was lange tijd onduidelijk.